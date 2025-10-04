Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бивша звезда от НФЛ и брат на Джон Джоунс, Артър Джоунс, почина на 39 години

Бивша звезда от НФЛ и брат на Джон Джоунс, Артър Джоунс, почина на 39 години

  • 4 окт 2025 | 12:12
  • 231
  • 0
Бивша звезда от НФЛ и брат на Джон Джоунс, Артър Джоунс, почина на 39 години

Артър Джоунс, който игра за три различни отбора от НФЛ, почина на 39-годишна възраст. Новината беше съобщена от клуба му Рейвънс в петък, като към момента не се предоставя информация за причината за смъртта му.

Според Стив Инфанти от "News Channel 9" в Сиракуза, Ню Йорк, говорител на шерифската служба в окръг Онондага (Ню Йорк) е заявил, че пейсмейкърът на Джоунс се е задействал, изпращайки сигнал до лекаря му. Когато спешната помощ пристигнала в дома му, Джоунс, който е имал предишно сърдечно заболяване, вече е бил починал.

Джоунс започва кариерата си скромно, като е едва двузвезден новобранец от Рочестър, Ню Йорк, и е избран в петия кръг на драфта през 2010 г. от Рейвънс след престоя си в Сиракуза. Въпреки това той се развива като топ защитник, печели Супер Боул и през 2014 г. подписва като свободен агент с Колтс, където играе две години. Джоунс прекарва и един сезон с Редскинс през 2017 г.

„Изпращаме нашите най-дълбоки съболезнования на семейство Джоунс и на всички, които обичаха Артър.“

От UFC също отбелязаха смъртта на Артър със съобщение в социалните мрежи:

„UFC с тъга научи за кончината на Артър Джоунс. Нашите мисли са с неговото семейство, приятели и близки.“

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Никола Дипчиков: Ще се боря със Станислав Недков докрай!

Никола Дипчиков: Ще се боря със Станислав Недков докрай!

  • 3 окт 2025 | 20:06
  • 1454
  • 1
Николай Атанасов с впечатляващ дебют в Brave

Николай Атанасов с впечатляващ дебют в Brave

  • 3 окт 2025 | 19:48
  • 1661
  • 0
Николай Иванов се класира на четвъртфиналите на Eвропейското по бокс за младежи и девойки

Николай Иванов се класира на четвъртфиналите на Eвропейското по бокс за младежи и девойки

  • 3 окт 2025 | 18:07
  • 1187
  • 0
Богдан Шумаров се завърна с гръм и трясък в ONE FC

Богдан Шумаров се завърна с гръм и трясък в ONE FC

  • 3 окт 2025 | 17:24
  • 4485
  • 0
Боксов клуб Левски организира турнир в памет на Юрий Славчев

Боксов клуб Левски организира турнир в памет на Юрий Славчев

  • 3 окт 2025 | 14:51
  • 523
  • 0
Мани Пакиао влиза в ролята на боксов промоутър в САЩ

Мани Пакиао влиза в ролята на боксов промоутър в САЩ

  • 3 окт 2025 | 13:54
  • 469
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 3402
  • 3
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 6144
  • 2
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 5266
  • 6
Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

  • 4 окт 2025 | 06:45
  • 7710
  • 8
Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 4 окт 2025 | 07:00
  • 3874
  • 1
Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

  • 4 окт 2025 | 06:29
  • 4445
  • 1