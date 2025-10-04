Бивша звезда от НФЛ и брат на Джон Джоунс, Артър Джоунс, почина на 39 години

Артър Джоунс, който игра за три различни отбора от НФЛ, почина на 39-годишна възраст. Новината беше съобщена от клуба му Рейвънс в петък, като към момента не се предоставя информация за причината за смъртта му.

Според Стив Инфанти от "News Channel 9" в Сиракуза, Ню Йорк, говорител на шерифската служба в окръг Онондага (Ню Йорк) е заявил, че пейсмейкърът на Джоунс се е задействал, изпращайки сигнал до лекаря му. Когато спешната помощ пристигнала в дома му, Джоунс, който е имал предишно сърдечно заболяване, вече е бил починал.

Джоунс започва кариерата си скромно, като е едва двузвезден новобранец от Рочестър, Ню Йорк, и е избран в петия кръг на драфта през 2010 г. от Рейвънс след престоя си в Сиракуза. Въпреки това той се развива като топ защитник, печели Супер Боул и през 2014 г. подписва като свободен агент с Колтс, където играе две години. Джоунс прекарва и един сезон с Редскинс през 2017 г.

„Изпращаме нашите най-дълбоки съболезнования на семейство Джоунс и на всички, които обичаха Артър.“

От UFC също отбелязаха смъртта на Артър със съобщение в социалните мрежи:

„UFC с тъга научи за кончината на Артър Джоунс. Нашите мисли са с неговото семейство, приятели и близки.“