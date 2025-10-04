Популярни
Борислав Младенов дебютира с победа в Адриатическата лига

  • 4 окт 2025 | 12:07
  • 249
  • 0
Борислав Младенов дебютира с победа в Адриатическата лига

Българският национал Борислав Младенов дебютира в Адриатическата лига с тима на Виена, а отборът спечели домакинството си на Илирия Любляна (Словения) с 85:84 (22:18, 26:19, 17:33, 20:14) в среща от първия кръг в група Б.

Младенов, който играе като преотстъпен от Апоел Тел Авив, влезе като резерва, игра 20 минути и се отличи с 3 точки, 2 асистенции и 1 отнета топка. Грегор Глас се отличи с 27 точки за победителите, а за Лирия 21 вкара Уендъл Джеръм Грийн младши.

Следващият мач на Виена в надпреварата ще бъде на 11 октомври като гост на Спартак Суботица (Сърбия).

Снимка: Инстаграм

Снимки: Sportal.bg

