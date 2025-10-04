Популярни
Левски следи звездата на Септември (Сф)

  • 4 окт 2025 | 09:57
  • 2620
  • 3
Слушай на живо: Левски - Берое

Левски следи за трансфер на "Герена" нападателя на Септември (София) Бертран Фурие, съобщава "Мач Телеграф". Камерунецът, който има и френски паспорт, се представя силно и през настоящия кампания, след като миналия сезон се появи в efbet Лига с гръм и трясък.

28-годишният футболист заби два гола във вратата на ЦСКА и един в тази на Левски, а отборът му Септември записа сензационни победи над двата родни гранда.

23 Септември 2:2 Локомотив (Пловдив)

Възможно е Бертран Фурие да се присъедини към "сините" още по време на зимната пауза. Интересно е да се отчете, че той гледа почти всеки мач на Левски на "Герена" от журналистическата ложа в Сектор В.

В последната секунда: Локо (Пловдив) измъкна точка от София след груба вратарска грешка
В последната секунда: Локо (Пловдив) измъкна точка от София след груба вратарска грешка

Вчера Фурие се разписа на два пъти при равенството с Локомотив (Пловдив) и вече е лидер сред голмайсторите със своите 8 попадения от началото на сезона.

