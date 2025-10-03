Популярни
Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

  • 3 окт 2025 | 22:21
  • 4575
  • 15

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов бе доволен от победата над Локомотив (София) в столичното дерби. Босът на “белите” коментира и конфликта си с част от феновете на тима, като ги призова, ако има някой, който е готов да поеме издръжката на клуба да го доведат.

Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек
Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

“Много силен мач, момчетата играха на върха на възможностите си. Логично победихме, отлични спасиявания на нашия вратар. Мисля, че ни чака добро бъдеще. Не съм гледал повторение на първия гол. Има ВАР - шест човека гледат. Какво да кажа на феновете - това което правят с глобите намаляват премиите на играчите. И да се махна от Славия, няма да се те. Ако намерят някой, който може да се грижи по-добре и моите колеги се съгласят, да заповяда. Славия не е моя, Славия е на всички. Славия е единственият клуб, който има собственост и не е сираче. Това всичко е наше и това е наше дело, а не тяхно. Като говориш нещо, трябва да помислиш, а на тях явно думите им изпреварват мисълта. Важното е как излизаш, а не как влизаш. Ние можем да бъдем на 16-о, можем и да сме на първо”, каза Стефанов.

