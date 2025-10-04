Sesame НБЛ се завръща с два мача за старт на новия сезон

Sesame Национална баскетболна лига се завръща днес с два мача, а Sportal.bg отново ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В първия сблъсък от 18:00 часа дебютантът в елита на българския баскетбол Ботев Враца приема Берое Стара Загора. Срещата ще се изиграе в зала "Арена Ботевград".

Тимът от Враца, който ще домакинства в Ботевград привлече някои от по-младите играчи на Балкан - Георги Герганов, Михаил Калинов, Иво Корестилов. Към тях добави сина на изпълнителният директор на БФБаскетбол Филип Виденов - Антоан Виденов, както и чуждестранните попълнения Дейвид Хоутън и Павле Джуришич.

В състава на старозагорци новите имена са тези на Дариъс Куинсбери, Карсон Башъм, Дешон Пърсънс, Айзък Джесъп, Александър Милов, Александър Матушев и Милен Захариев.

Вторият мач за деня противопоставя Рилски спортист и Миньор 2015. Двубоят в "Арена СамЕлион" е с начален час 19:00 часа.

За новия сезон шампионите запазиха част от българското си ядро, като добавиха центровете Майк Едуардс и Джейлън Томас, както и гарда Камау Стоукс.



Перничани пък се подсилиха с Игор Кесар, Алекс Уандие, Лазар Станкович и Филип Бакич. Лъчезар Тошков, Васил Попов, Константин Паисиев и Мартин Тодоров пък ще продължат да носят жълто-черния екип.

Това е пореден тест за тима от Самоков, който до момента отпадна от квалификациите за Шампионска лига, губейки първия си мач от Кралев/Крамо (84-93), а след това отстъпи с 64-88 на Черно море Тича в сблъсъка за Суперкупата.