Вход / Регистрирай се
Боксов клуб Левски организира турнир в памет на Юрий Славчев

  • 3 окт 2025 | 14:51
От 10 до 12 октомври 2025 г. Боксов клуб „Левски“ организира Национален турнир по бокс за ученици – Купа „Левски“ и специална награда „Юрий Славчев“. С тази награда и битките от турнира ще бъде отдадена почит на дългогодишния треньор на БК Левски Юрий Славчев.

Турнирът се организира под патронажа на Българската федерация по бокс и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, като се очаква участие в него да вземат представители във възрастовата категория от 12 до 14 години на всички клубове по бокс в страната.

Във връзка с предстоящия турнир ще се проведе пресконференция на 6-и октомври от 11:00 часа в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (бул. „Цариградско шосе“ 49, гр. София).

Участие в пресконференцията ще вземат президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински, треньорът на Боксов клуб „Левски“ Владислав Георгиев и звездата на Боксов клуб „Левски“ Борислав Велев-Рой.

