  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  Дяков показа тениската от Марк Клатенбърг

Дяков показа тениската от Марк Клатенбърг

  • 3 окт 2025 | 14:05
  • 654
  • 1
Дяков показа тениската от Марк Клатенбърг

Бившият капитан на Лудогорец Светослав Дяков показа тениската, която е получил от английския топ рефер от близкото минало Марк Клатенбърг. Това се е случило през 2016 година, когато "орлите" посрещат Виктория (Пилзен) в плейофен мач за влизане в групите на Шампионската лига.

По думите на емблематичния съдия, Дяков на три пъти го е молил за тениска, а самият той е имал само една. Когато е започнал мачът, капитанът на разградчани го е впечатлил с добър английски, но го е "тероризирал" и му е напомнял непрестанно за тениската, която трябва да му даде след мача.

Капитан на Лудогорец поискал тениската на бивш английски топ рефер
Капитан на Лудогорец поискал тениската на бивш английски топ рефер

"Благодаря ти отново, Марк Клатенбърг", написа Дяков в "Инстаграм", публикувайки видео с въпросната тениска.

