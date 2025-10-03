Дяков показа тениската от Марк Клатенбърг

Бившият капитан на Лудогорец Светослав Дяков показа тениската, която е получил от английския топ рефер от близкото минало Марк Клатенбърг. Това се е случило през 2016 година, когато "орлите" посрещат Виктория (Пилзен) в плейофен мач за влизане в групите на Шампионската лига.

По думите на емблематичния съдия, Дяков на три пъти го е молил за тениска, а самият той е имал само една. Когато е започнал мачът, капитанът на разградчани го е впечатлил с добър английски, но го е "тероризирал" и му е напомнял непрестанно за тениската, която трябва да му даде след мача.

"Благодаря ти отново, Марк Клатенбърг", написа Дяков в "Инстаграм", публикувайки видео с въпросната тениска.