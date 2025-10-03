Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Мани Пакиао влиза в ролята на боксов промоутър в САЩ

  • 3 окт 2025 | 13:54
  • 260
  • 0
Лоренцо Пара срещу Илайджа Пиърс ще оглави първото промоутърско начинание на Мани Пакиао на американска земя. Събитието ще се проведе в "Pechanga Resort Casino" в Темекула, Калифорния. Битката ще определи следващия претендент за титлата на WBO в категория „перо“.

Венецуелецът Пара (23-1-1, 17 с нокаут) не познава вкуса на поражението след загубата със съдийско решение от сънародника си Йонфрес Парехо през 2017 г. За последно той направи равенство с непобедения дотогава Омар Канде Тринидад през август.

Пиърс (21-2, 17 с нокаут) допусна загуби с решение от Джовани Кабрера и Сюлейман Сегава, преди да започне настоящата си серия от 12 поредни победи. Сред по-значимите му успехи са победи над боксьори като Трамейн Уилямс, Майк Плания и Майкъл Дасмариняс.

Очаква се Мани Пакиао-младши също да направи своя професионален дебют след кратка и незапомняща се аматьорска кариера.

