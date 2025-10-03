Борислав Велев оглавява завръщането на MAX FIGHT в София

Професионалният боксьор Борислав Велев ще оглави 63-тото издание на бойната верига MAX FIGHT. Нокаутьорът от София е първият потвърден боец за галата, която ще се проведе на 29-и ноември в спортна зала “Левски София”.

Столичанинът има 14 победи с 14 професионални срещи. За последно той демонстрира уменията си през 2024-а, като нокаутира Омар Сиала пред родна публика. След този двубой боецът с прякор Рой се подложи на операция на коляното.

Към момента не са обявени други бойци за MAX FIGHT 63, но организаторите обещават две битки за титла и сблъсъци между някои от най-популярните имена в бойните спортове у нас.