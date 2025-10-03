Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Хюз постави условия за трети двубой с Нурмагомедов

Хюз постави условия за трети двубой с Нурмагомедов

  • 3 окт 2025 | 13:06
  • 101
  • 0
Хюз постави условия за трети двубой с Нурмагомедов

Ирландецът Пол Хюз е уверен, че е много по-добре подготвен за втората си битка срещу Усман Нурмагомедов , която ще се проведе по-късно тази вечер в Дубай, а след победа ще бъде готов за трета битка срещу руския боец.

Представителят на бойната фамилия Нурмагомедов победи Хюз със съдийско решение през януари тази година, а ирландецът след това записа бърза победа над Бруно Миранда през май. Хюз твърди, че Нурмагомедов не е имал желание за незабавен реванш и затова е мерил сили с Миранда.

„Определено щях да имам повече уважение към него, ако се беше съгласил на реванш веднага“, отбеляза Хюз. „Фактът, че той се бавеше и активно се съпротивляваше, определено намалява уважението ми. Но така или иначе, това ми дава повече мотивация да го победя.“

Нурмагомедов и Хюз са в категория за реванша в Дубай
Нурмагомедов и Хюз са в категория за реванша в Дубай

„Много неща бих направил различно, но хубавото е, че сега знам какво да очаквам; той показа всичко, което имаше“, каза Хюз пред MMA Fighting. „Сега знам как да изпълня правилния план на игра и това беше целта ми още от първия мач. Не мисля, че той може да се справи с това, което ще покажа в реванша. Този път съм уверен, че няма да издържи пет рунда.“

Ирландецът е уверен, че ще изравни резултата в сблъсъка довечера и е готов веднага да се съгласи на трета битка, но при едно условие.

„Бих приел трети бой веднага. Ще го направя след месец, ако това е необходимо“, каза Хюз. „Определено виждам трети бой да се случи. Единственото, от което се нуждая, е трети бой в Белфаст. Вече го казах. Мисля, че бихме могли да напълним стадиона в Белфаст.“

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Турнир по плажна борба в Созопол се отменя заради бедственото положение

Турнир по плажна борба в Созопол се отменя заради бедственото положение

  • 3 окт 2025 | 09:44
  • 672
  • 1
Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват в турнир в Малайзия

Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват в турнир в Малайзия

  • 3 окт 2025 | 05:41
  • 1108
  • 0
Определиха българските представители за Световното по карате

Определиха българските представители за Световното по карате

  • 2 окт 2025 | 20:40
  • 961
  • 0
Николай Добруджански: Националните треньори в БФ ММА трябва да подадат оставки

Николай Добруджански: Националните треньори в БФ ММА трябва да подадат оставки

  • 2 окт 2025 | 18:05
  • 6382
  • 1
Николай Атанасов е в категория за дебюта му в Brave CF

Николай Атанасов е в категория за дебюта му в Brave CF

  • 2 окт 2025 | 17:53
  • 2390
  • 0
Ленъкс Люис към Александър Усик: Оттегли се на върха, както направих аз

Ленъкс Люис към Александър Усик: Оттегли се на върха, както направих аз

  • 2 окт 2025 | 17:13
  • 3040
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 12669
  • 45
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 5857
  • 21
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 1505
  • 1
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 1809
  • 3
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 4360
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29803
  • 8