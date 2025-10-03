Хюз постави условия за трети двубой с Нурмагомедов

Ирландецът Пол Хюз е уверен, че е много по-добре подготвен за втората си битка срещу Усман Нурмагомедов , която ще се проведе по-късно тази вечер в Дубай, а след победа ще бъде готов за трета битка срещу руския боец.

Представителят на бойната фамилия Нурмагомедов победи Хюз със съдийско решение през януари тази година, а ирландецът след това записа бърза победа над Бруно Миранда през май. Хюз твърди, че Нурмагомедов не е имал желание за незабавен реванш и затова е мерил сили с Миранда.

„Определено щях да имам повече уважение към него, ако се беше съгласил на реванш веднага“, отбеляза Хюз. „Фактът, че той се бавеше и активно се съпротивляваше, определено намалява уважението ми. Но така или иначе, това ми дава повече мотивация да го победя.“

Нурмагомедов и Хюз са в категория за реванша в Дубай

„Много неща бих направил различно, но хубавото е, че сега знам какво да очаквам; той показа всичко, което имаше“, каза Хюз пред MMA Fighting. „Сега знам как да изпълня правилния план на игра и това беше целта ми още от първия мач. Не мисля, че той може да се справи с това, което ще покажа в реванша. Този път съм уверен, че няма да издържи пет рунда.“

Ирландецът е уверен, че ще изравни резултата в сблъсъка довечера и е готов веднага да се съгласи на трета битка, но при едно условие.

„Бих приел трети бой веднага. Ще го направя след месец, ако това е необходимо“, каза Хюз. „Определено виждам трети бой да се случи. Единственото, от което се нуждая, е трети бой в Белфаст. Вече го казах. Мисля, че бихме могли да напълним стадиона в Белфаст.“