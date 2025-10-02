Популярни
  Нурмагомедов и Хюз са в категория за реванша в Дубай

Нурмагомедов и Хюз са в категория за реванша в Дубай

  2 окт 2025 | 14:36
  • 821
  • 0
Нурмагомедов и Хюз са в категория за реванша в Дубай

Официалното претегляне за "PFL Champions Series: Dubai" приключи и всички бойци се справиха с кантара.

Бившият шампион на "Bellator" в лека категория Усман Нурмагомедов (19-0) и Пол Хюз (14-2), които ще премерят сили в битка реванш, заковаха кантара на 155 паунда (70,3 кг). В срещата ще бъде заложена титлата в лека категория на организацията.

Кори Андерсън (19-6) и Довлетджан Ягшимурадов (25-7-1), които се изправят един срещу друг за вакантния пояс в полутежка категория в подглавната битка, също преминаха претеглянето безпроблемно.

Кантарът се проведе в официалния хотел на PFL в Дубай. Събитието ще се състои в петък вечер в близката "Coca-Cola Arena".

