Първа голяма изненада на "Мастърс"-а в Шанхай

Бен Шелтън пропусна възможността да направи още една крачка към Финалите на АТР в Торино, след като загуби от бившия номер 7 в света Давид Гофен във втория кръг на "Мастърс" турнира в Шанхай. Белгиецът спечели с 6:2, 6:4 и се поздрави с втората си победа над играч от Топ 10 за сезона.

Шелтън излезе на корта за пръв път, откакто беше принуден да се откаже по време на третия кръг на US Open през август поради контузия на лявото рамо, която той определи като "най-лошата болка в живота ми". При завръщането си той беше леко извън темпо, допускайки 22 непредизвикани грешки срещу 11 на Гофен, който победи Карлос Алкарас на "Мастърс"-а в Маями по-рано тази година.

Шелтън има 37 победи и 19 загуби в тура през сезона, като едни от най-дбрите му представяния тази година бяха именно на твърда настилка. 22-годишният тенисист спечели първата си титла от ATP Мастърс 1000 в Торонто, а също така достигна до полуфиналите на Откритото първенство на Австралия.

Американецът пристигна в Шанхай като шести в PIF ATP Live Race To Turin с актив от 3720 точки и в добра позиция да дебютира на Финалите на АТР през ноември. Левичарят обаче вече може да бъде изпреварен от седмия в класацията Алекс де Минор (3355) и осмия Лоренцо Мусети (3345) през следващите дни.

Шелтън в момента е с 1005 точки пред десетия в класацията Феликс Оже-Алиасим, а деветият Джак Дрейпър ще отсъства до края на годината поради контузия. Оже-Алиасим играе срещу шампиона от Чънду Алехандро Табило в откриващия си мач в Шанхай.

Гофен спаси и трите точки за пробив срещу Шелтън и вече води с 2-0 в преките двубои с американеца. 34-годишният тенисист, който е двукратен четвъртфиналист в Шанхай, ще играе срещу Габриел Диало в третия кръг в неделя. Канадецът победи Бенджамин Бонзи с 6:4, 6:4.