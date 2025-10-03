Треньорът на Берое: Очаквам интересен и равностоен шампионат

Очаквам интересно и равностойно първенство. Всички отбори имат не лоши селекции и всеки мач ще бъде непредвидим. Това каза в интервю за БТА старши треньорът на мъжкия баскетболен Берое Даниел Клечков преди началото на сезона в Sesame Националната баскетболна лига през този уикенд.

Той коментира предсезонната подготовка на старозагорци и не постави добра оценка за свършената работа.

"Не мога да кажа, че сме провели пълноценна подготовка на базата на това, че имаме много здравословни проблеми не само като контузии и не бяхме в пълен състав дори за контролите. Не мога да дам много добра оценка за свършената работа, която имахме предварително поставена като цели. Надявам се обаче тя да е достатъчна за първия мач. Ние сме с девет нови състезатели, което реално е напълно нов отбор и няма как един месец да бъде достатъчен“, посочи треньорът.

По неговите думи в изиграните контролни срещи отборът е показал, че има потенциал и силни страни, но има още много върху какво да се работи.

"С това, което разполагаме, ако успеем да се окомплектоваме и покажем играта, която искаме можем да търсим победа във всеки мач. Нашите играчи имат силни страни, но искаме да изглеждаме още по-добре и да бъдем конкурентни. Изисква се обаче много работа“, каза специалистът.

Той съобщи, че селекцията в Берое все още не е приключила и винаги има варианти за нови играчи, но на този етап клубът ще започне шампионата в този състав.

Треньорът изрази мнение, че новият шампионат ще бъде интересен и равностоен, а клубовете са направили добри селекции.

„Има и отбори, които все пак се открояват. В лицето на Черно море, Рилски спортист, Балкан и Спартак (Плевен) виждам много сериозна конкуренция, но смятам, че след нова година ще видим истинските лица на отборите“, подчерта Даниел Клечков и допълни, че амбицията на Берое за класиране в топ 4 остава. „Надяваме се да надградим класирането от миналата година. Дали ще успеем да го направим зависи само от нас. Имаме потенциал съвсем скоро да придобием облик и стил на игра“, коментира той.

По повод предстоящата среща утре от 18:00 часа с Ботев (Враца) като гост на старта на шампионата Клечков изрази очаквания за труден двубой.

"Те са млади момчета, които са с два месеца подготовка и са натренирани. Разполагат с перспективни български баскетболисти, с двама чужденци и един опитен играч в лицето на Георги Герганов, които им помагат много. Изиграхме една контрола с Ботев и победихме, но много трудно. Играят добре. Ние трябва да излезем мобилизирани и покажем добър баскетбол, за да победим“, каза пред БТА Даниел Клечков.