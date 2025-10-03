Бившият треньор на Милан ще е най-вероятният нов наставник на Бензема и Канте

Португалският треньор Сержио Консейсао е близо до треньорския пост на Ал-Итихад, съобщават журналистите Николо Скира и Фабрицио Романо.

Според тях 50-годишният португалец вече е постигнал устно съгласие със саудитския клуб, където играят футболисти като Карим Бензема и Н’Голо Канте. Специалистът ще подпише договор до 2027 г., като се очаква страните скоро да финализират контракта.

🚨🟡⚫️ Al Ittihad reach verbal agreement to appoint Sérgio Conceição as new head coach!



As exclusively revealed earlier today, the deal is at advanced stages just fixing the length of the contract likely to be for next two years.



Conceição said yes to Al Ittihad. 🇸🇦🇵🇹 pic.twitter.com/SW6Q0TCQIP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025

Консейсао работи в Милан от декември 2024 г. до юни 2025 г., като спечели с "росонерите" Суперкупата на Италия. Той е бил треньор още и на Порто, Нант, Витория (Гимараеш), Брага, Академика и Олянензе.

Лоран Блан и Ал-Итихад се разделиха

На 28 септември Ал-Итихад обяви прекратяването на договора с французина Лоран Блан. Два дни по-рано отборът претърпя поражение с 0:2 от Ал-Насър в четвъртия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Блан беше начело на Ал-Итихад от юли 2024 г., като през миналия сезон отборът постигна дубъл.

Снимки: Imago