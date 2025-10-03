Бившият треньор на Милан ще е най-вероятният нов наставник на Бензема и Канте

Португалският треньор Сержио Консейсао е близо до треньорския пост на Ал-Итихад, съобщават журналистите Николо Скира и Фабрицио Романо.
Според тях 50-годишният португалец вече е постигнал устно съгласие със саудитския клуб, където играят футболисти като Карим Бензема и Н’Голо Канте. Специалистът ще подпише договор до 2027 г., като се очаква страните скоро да финализират контракта.
Консейсао работи в Милан от декември 2024 г. до юни 2025 г., като спечели с "росонерите" Суперкупата на Италия. Той е бил треньор още и на Порто, Нант, Витория (Гимараеш), Брага, Академика и Олянензе.
Лоран Блан и Ал-Итихад се разделиха
На 28 септември Ал-Итихад обяви прекратяването на договора с французина Лоран Блан. Два дни по-рано отборът претърпя поражение с 0:2 от Ал-Насър в четвъртия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Блан беше начело на Ал-Итихад от юли 2024 г., като през миналия сезон отборът постигна дубъл.
Снимки: Imago