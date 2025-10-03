Турнир по плажна борба в Созопол се отменя заради бедственото положение

Заради бедственото положение край морето турнирът по плажна борба в Созопол, планиран за 4 октомври, се отлага.

За схватките бяха заявени близо 100 състезатели в категориите момчета и момичета, кадети и кадети.

Схватките трябваше да се състоят на два ринга на централния плаж.

През 2026-а плажната борба ще направи дебют на младежките олимпийски игри в Дакар (Сенегал), които са от 31 октомври до 13 ноември. Именно плажната борба е национален спорт на Сенегал.

България вече е заявила участие на за олимпийския форум пред UWW и МОК, квотите ще бъдат разпределени от UWW.

Страната ни има опит в плажната борба. През 2009-а Обзор бе домакин на първото световно пъренство, като спечели 5 медала - две титли, два сребърни и едно бронзово отличие.

Десет години по-късно Миглена Селишка участва на първите световни плажни игри в Доха, организирани от Международния олимпийски комитет, и взе сребърен медал.