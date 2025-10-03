Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Турнир по плажна борба в Созопол се отменя заради бедственото положение

Турнир по плажна борба в Созопол се отменя заради бедственото положение

  • 3 окт 2025 | 09:44
  • 668
  • 1
Турнир по плажна борба в Созопол се отменя заради бедственото положение

Заради бедственото положение край морето турнирът по плажна борба в Созопол, планиран за 4 октомври, се отлага.

За схватките бяха заявени близо 100 състезатели в категориите момчета и момичета, кадети и кадети.

Схватките трябваше да се състоят на два ринга на централния плаж.

През 2026-а плажната борба ще направи дебют на младежките олимпийски игри в Дакар (Сенегал), които са от 31 октомври до 13 ноември. Именно плажната борба е национален спорт на Сенегал.

България вече е заявила участие на за олимпийския форум пред UWW и МОК, квотите ще бъдат разпределени от UWW.

Страната ни има опит в плажната борба. През 2009-а Обзор бе домакин на първото световно пъренство, като спечели 5 медала - две титли, два сребърни и едно бронзово отличие.

Десет години по-късно Миглена Селишка участва на първите световни плажни игри в Доха, организирани от Международния олимпийски комитет, и взе сребърен медал.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват в турнир в Малайзия

Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват в турнир в Малайзия

  • 3 окт 2025 | 05:41
  • 1101
  • 0
Определиха българските представители за Световното по карате

Определиха българските представители за Световното по карате

  • 2 окт 2025 | 20:40
  • 957
  • 0
Николай Добруджански: Националните треньори в БФ ММА трябва да подадат оставки

Николай Добруджански: Националните треньори в БФ ММА трябва да подадат оставки

  • 2 окт 2025 | 18:05
  • 6377
  • 1
Николай Атанасов е в категория за дебюта му в Brave CF

Николай Атанасов е в категория за дебюта му в Brave CF

  • 2 окт 2025 | 17:53
  • 2389
  • 0
Ленъкс Люис към Александър Усик: Оттегли се на върха, както направих аз

Ленъкс Люис към Александър Усик: Оттегли се на върха, както направих аз

  • 2 окт 2025 | 17:13
  • 3031
  • 1
Александре Топурия срещу опасен нокаутьор на UFC Катар

Александре Топурия срещу опасен нокаутьор на UFC Катар

  • 2 окт 2025 | 16:02
  • 911
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 12387
  • 45
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 5727
  • 21
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 1371
  • 1
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 1728
  • 3
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 4323
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29756
  • 8