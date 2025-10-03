Популярни
Яник Синер преди защитата на титлата в Шанхай: Не съм единственият, който се променя

  • 3 окт 2025 | 09:00
  • 276
  • 0
Яник Синер изостава от Карлос Алкарас с 2580 точки в надпреварата PIF ATP Live Race To Turin. Италианецът претърпя загуба от испанеца на финала на US Open и това му коства статута на номер 1 в света.

Само три седмици по-късно 24-годишният Синер грабна втората си корона на ATP 500 в Пекин, а сега пристигна в Шанхай, твърдо решен да защити титлата си от "Мастърс" турнира. След неуспеха си в Ню Йорк, Синер намекна за фини промени в играта си. Тези корекции, казва той, започват да дават резултат, но той остава гладен за още.

"Не съм единственият, който се променя“, каза Синер на пресконференцията си преди турнира в Шанхай. "Всеки тенисист, който попитате, ще ви каже, че прави промени и се опитва да подобри играта си. Не става въпрос за генерални промени, а за леки корекции, които да ни позволят да бъдем по-добри играчи. Някои удари се получават малко по-добре от предходните месеци, други все още можем да подобрим.

"Но това е нормално и се надявам да играя възможно най-много мачове във всеки турнир. Това ми дава възможност да пробвам възможно най-много неща. Така че, да видим, но сме доста доволни от работата, която вършим", заяви Синер.

Синер надви Новак Джокович на финала миналата година и може отново да се срещне с носителя на рекордните четири титли в китайската столица, ако и двамата стигнат до полуфиналите. Въпреки това италианецът, който потвърди, че ще има само една тренировка преди първия си мач, е фокусиран от самото начало.

"Чувствам се страхотно да се върна тук. Това е много специален турнир, последният, който имаме в Азия“, каза Синер.

"Условията определено са различни от тези в Пекин, така че имам само една тренировка, за да се подготвя, но да видим. Ще бъде много, много трудно и тежко предизвикателство, особено мачът от първия кръг. Никога не знаеш какво ще се случи, така че нека видим. Но очевидно съм много щастлив да се върна тук и да играя пред феновете в Шанхай", добави италианецът, който е в серия от 27 поредни победи в мачове от първия кръг.

Синер започва защитата на титлата си срещу германеца Даниел Алтмайер, като резултатът в тяхното съперничество е равен 1-1. Алтмайер триумфира в пет сета в последната им среща на "Ролан Гарос" през 2023 г.

