Турнирът до 14 г. от Тенис Европа в Пловдив излъчи шампионите на двойки

Мартин Валеов и Филип Ненчев при юношите и Симона Попова и Карла Бързакова при девойките спечелиха титлите на двойки на турнира до 14 г. от трета категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Локомотив".

В изцяло български финал на двойки при юношите Мартин Валеов и Филип Ненчев победиха със 7:5, 6:1 Андрей Грозданов и Кирил Хинков.

Българките Карла Бързакова и Симона Попова спечелиха във финала на двойки при девойките с 6:3, 2:6, 10-7 срещу румънките Ана Чимпан и Ребака Йонита (Румъния).

Наградите на призьорите връчиха Георги Чочев – вицепрезидент на БФТ и изпълнителен директор на ТК „Локомотив" (Пловдив) и Ивайло Цветков – главен съдия.

Симона Попова се класира и за финала на сингъл при девойките. В български полуфинал Попова победи с 6:2, 6:1 Нина Нокова, а в спор за титлата ще играе срещу София Стойца (Румъния).

Трима българи пък се класираха за полуфиналите на сингъл при юношите.

В изцяло български полуфинал ще се срещнат шампионите на двойки Мартин Валеов и Филип Ненчев. На четвъртфиналите Валеов победи със 7:6, 7:5 Стоян Паяков, а Ненчев се наложи с 5:7, 7:5, 6:1 над Давид Голдис (Румъния).

Бруно Дженев победи на четвъртфиналите с 6:0, 6:3 Александър Борисов, а за място на финала ще играе срещу Марк Мещеряков (Украйна).