  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Адриан Христов и Мария Чалъкова триумфираха с титлите в Добрич

Адриан Христов и Мария Чалъкова триумфираха с титлите в Добрич

  • 3 окт 2025 | 08:24
Адриан Христов и Мария Чалъкова триумфираха с титлите в Добрич

Адриан Христов (ТК "Про спорт", гр.София) и Мария Чалъкова (ТК "15:40", гр.София) спечелиха титлите на сингъл на Държавен турнир до 18 г. в Добрич. Надпреварата се проведе на базата на ТК "Изида".

Във финала на сингъл при юношите Адриан Христов победи без игра Емил Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна). На трето място се класираха Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич) и Александър Ибришимов (ТК "Про спорт", гр.София).

Във финала на сингъл при девойките Мария Чалъкова (ТК "15:40", гр.София) спечели с 3:6, 6:0, 6:4 срещу Ивелина Христова (ТК "Изида", гр.Добрич). На трето място се класираха Калина Симеонова (ТК "Бароко Спорт", гр.София), и Александра Момчилова (ТК "Левски", гр.София).

Във финала на двойки при юношите Калоян Джодев (ТК "1882", гр.София) и Виктор Ценов (ТК "1882", гр.София) победиха с 6:1, 4:6, 10-4 Дейвид Илиев (ТК "Изида", гр.Добрич) и Емил Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна).

Във финала на двойки при девойките Златина Ангелова (ТК "Изида", гр.Добрич) и Ивелина Христова (ТК "Изида", гр.Добрич) спечелиха 7:6(3), 6:1 срещу Александра Момчилова (ТК "Левски", гр.София) и Калина Симеонова (ТК "Бароко Спорт", гр.София).

