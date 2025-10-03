Мартин Методиев: В подем са, а ние с контузии

Утре, Бдин (Видин) играе във Велико Търново с втория отбор на Етър. Срещата е от седмия кръг на Северозападна Трета лига.

„Гостуваме на отбор, изграден от млади момчета, с качества, подготвени и амбицирани да намерят мястото си в мъжкия футбол. Добрите игри от началото на сезона, им вливат нужната увереност. Ние пък сме с доста здравословни проблеми. Заключението – предстои ни изключително тежък мач. Ще има надиграване. Не се притесняваме. Напротив, мобилизирани сме да се представим на ниво. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.