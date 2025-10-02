Яник Синер няма търпение да разбере как ще се представи в Шанхай

Вторият в света Яник Синер говори за здравословното си състояние преди турнира в Шанхай Мастърс, Китай.

По-рано на турнира в Пекин Синер се оплака от заболяване. В китайската столица 24-годишният италианец победи американеца Лърнър Тиен с 6:2, 6:2 на финала.

„Чувствам се добре. Вече казах преди финала в Пекин, че съм готов. Ситуацията тук е различна- по-влажно и горещо е. Не знам как ще се чувствам на корта, но поне ще имам почивен ден. Утре ще мога да разбера по-добре състоянието на тялото и ума си и след това ще започна да се подготвям за мача си от първия кръг. Ще видим как ще се развият нещата. Нямам търпение. Надявам се да играя тенис на добро ниво“, каза Синер на пресконференцията.

В първия си мач от втория кръг на турнира в Шанхай Синер ще се изправи срещу германеца Даниел Алтмайер.

Следвай ни:

Снимки: Imago