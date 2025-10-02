Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Яник Синер няма търпение да разбере как ще се представи в Шанхай

Яник Синер няма търпение да разбере как ще се представи в Шанхай

  • 2 окт 2025 | 19:35
  • 234
  • 0
Яник Синер няма търпение да разбере как ще се представи в Шанхай

Вторият в света Яник Синер говори за здравословното си състояние преди турнира в Шанхай Мастърс, Китай.

По-рано на турнира в Пекин Синер се оплака от заболяване. В китайската столица 24-годишният италианец победи американеца Лърнър Тиен с 6:2, 6:2 на финала.

„Чувствам се добре. Вече казах преди финала в Пекин, че съм готов. Ситуацията тук е различна- по-влажно и горещо е. Не знам как ще се чувствам на корта, но поне ще имам почивен ден. Утре ще мога да разбера по-добре състоянието на тялото и ума си и след това ще започна да се подготвям за мача си от първия кръг. Ще видим как ще се развият нещата. Нямам търпение. Надявам се да играя тенис на добро ниво“, каза Синер на пресконференцията.

В първия си мач от втория кръг на турнира в Шанхай Синер ще се изправи срещу германеца Даниел Алтмайер.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Шиникова отпадна в Самсун

Шиникова отпадна в Самсун

  • 2 окт 2025 | 13:23
  • 566
  • 0
Чилич ще срещне Джокович в Шанхай

Чилич ще срещне Джокович в Шанхай

  • 2 окт 2025 | 12:32
  • 272
  • 0
Йоана Константинова е на 1/4-финали на ITF турнира във Варна

Йоана Константинова е на 1/4-финали на ITF турнира във Варна

  • 2 окт 2025 | 12:26
  • 597
  • 0
Гришо е №1 по ефективност на мрежата в целия АТР Тур

Гришо е №1 по ефективност на мрежата в целия АТР Тур

  • 2 окт 2025 | 11:51
  • 2224
  • 0
Григор Димитров се завръща на любим турнир

Григор Димитров се завръща на любим турнир

  • 2 окт 2025 | 09:52
  • 7519
  • 3
Александър Василев е №1 за Финалите на ITF в Китай, Иван Иванов пропуска

Александър Василев е №1 за Финалите на ITF в Китай, Иван Иванов пропуска

  • 2 окт 2025 | 09:07
  • 6444
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 10291
  • 17
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12711
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16640
  • 19
Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11580
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 347
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9103
  • 12