ФИФА отказа да изключи Израел

  • 2 окт 2025 | 17:11
  • 762
  • 5
ФИФА не отстрани Израел въпреки официалната жалба, подадена през март 2024 г. от Палестина (призната от ФИФА от 1998 г.), и призива на Amnesty International от вчера.

„ФИФА не може да решава геополитически проблеми“, заяви президентът Джани Инфантино в прессъобщение, разпространено от Цюрих, „но може и трябва да насърчава футбола по целия свят, като използва неговите обединяващи, образователни, културни и хуманитарни ценности“. В съобщението се добавя, че световната централа все пак призовава за мир.

В своята встъпителна реч Инфантино призна за постоянния диалог между федерациите по темата и подчерта важността на насърчаването на мира и единството, особено в контекста на настоящата ситуация в Газа: „Във ФИФА сме ангажирани да използваме силата на футбола, за да обединяваме хората в един разделен свят. Мислите ни са с тези, които страдат в многобройните конфликти, съществуващи днес по света, и най-важното послание, което футболът може да предаде в този момент, е това за мир и единство“.

Съветът на ФИФА, както се посочва, е бил информиран за публичните атаки, правните предизвикателства и продължаващата липса на прозрачност, управление и стабилност от страна на някои организации. Мотивите на тези организации излизат извън рамките на установения пирамидален модел, който подкрепя клубния и националния футбол на световно, континентално и национално ниво. Съветът на ФИФА призна, че това представлява заплаха за настоящата пирамидална структура на световния футбол и потвърди необходимостта от сила и единство пред тези атаки. Макар и да не се споменава изрично в съобщението, визира се световният съюз на футболистите FIFPro, който официално оспори организацията на международния календар и по-специално новото Световно клубно първенство. „ФИФА ще продължи да приканва всички заинтересовани страни към смислен диалог, за да защити играчите, да намери правилния баланс между клубния и националния футбол в световен мащаб и да подобри футбола за бъдещето“, заяви Инфантино.

