Александре Топурия срещу опасен нокаутьор на UFC Катар

Измина доста време, откакто феновете на бойните спортове видяха брата на шампиона Илия Топурия, Александре Топурия, в октагона. От елитната ММА верига UFC обявиха, че следващата битка на грузинеца ще се проведе на събитието UFC Катар на 22-и ноември.

По-големият брат от фамилията Топурия дебютира в UFC през февруари, като доминира над непобедения дотогава Колби Тикенс (8-0) и спечели с единодушно съдийско решение. Александре (6-1 MMA) можеше да се завърне по всяко време между май и август, но изглежда, че ако всичко върви по план, той ще се бие на събитието UFC Fight Night в Qatar на 22 ноември.

Съперник на Александре ще бъде Бекзат Алмахан. Казахстанецът приключва с нокаут 10 от 12-те битки, които печели в професионалния ММА. Той дебютира срещу Усман Нурмагомедов през март 2024 г., като успя да го свали в нокдаун в първия рунд, но в крайна сметка загуби с единодушно решение. Кариерата му в UFC се очертава като изключително тежко изпитание само в рамките на три битки.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че галата в Катар ще бъде оглавена от битката Арман Царукян - Дан Хукър, а освен това ще станем свидетели и на сблъсък между бившия шампион Белал Мохамед и ирландеца Иън Мачадо Гари.

Царукян и Хукър оглавяват UFC Катар