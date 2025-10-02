Бебе в Черно море Тича

Помощник-треньорът на Черно море Тича Веселин Веселинов стана баща за пръв път днес. Неговата красива половинка Елина го дари със син, който се роди във Варна.

Двойката избра за първородната си рожба името Борис. Той проплака в 8:37ч тази сутрин и е 54 см и 3.600 кг, а за да премине всичко успешно се е погрижил Проф. Станислав Славчев и неговият екип от Окръжна болница в морската столица.

Екипът на Sportal.bg честити на Веско и Ели и им пожелава техният син да им носи много щастливи мигове и много поводи за гордост!

От клуба също не пропуснаха да поздравят щастливите радители с публикация в официалните си профили в социалните мрежи.