Канело Алварес ще се подложи на операция на лакътя

Ще минат още няколко месеца, преди да видим Канело Алварес отново в действие.

Изданието "The Ring" съобщава, а множество други медии потвърждават, че бившият неоспорим шампион в супер средна категория Саул „Канело“ Алварес ще се подложи на операция на лакътя. Това се случва след загубата му с единодушно съдийско решение от Терънс Крауфорд този месец. Операцията ще отложи планираното му завръщане през февруари поне до второто тримесечие на следващата година.

Алварес (63-3-2, 39 с нокаут) претърпя едва втората си загуба за последното десетилетие на 13-и, когато по-бързият и по-активен „Бъд“ си проправи път към чиста победа в Лас Вегас. Той все още има два мача по своя мащабен договор с "Riyadh Season" на Турки Алалшик. Времето ще покаже дали ще успее да стигне до третия си мач преди 36-ия си рожден ден през юли следващата година.