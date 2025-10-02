Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Канело Алварес ще се подложи на операция на лакътя

Канело Алварес ще се подложи на операция на лакътя

  • 2 окт 2025 | 14:03
  • 524
  • 0
Канело Алварес ще се подложи на операция на лакътя

Ще минат още няколко месеца, преди да видим Канело Алварес отново в действие.

Изданието "The Ring" съобщава, а множество други медии потвърждават, че бившият неоспорим шампион в супер средна категория Саул „Канело“ Алварес ще се подложи на операция на лакътя. Това се случва след загубата му с единодушно съдийско решение от Терънс Крауфорд този месец. Операцията ще отложи планираното му завръщане през февруари поне до второто тримесечие на следващата година.

Алварес (63-3-2, 39 с нокаут) претърпя едва втората си загуба за последното десетилетие на 13-и, когато по-бързият и по-активен „Бъд“ си проправи път към чиста победа в Лас Вегас. Той все още има два мача по своя мащабен договор с "Riyadh Season" на Турки Алалшик. Времето ще покаже дали ще успее да стигне до третия си мач преди 36-ия си рожден ден през юли следващата година.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Александре Топурия срещу опасен нокаутьор на UFC Катар

Александре Топурия срещу опасен нокаутьор на UFC Катар

  • 2 окт 2025 | 16:02
  • 541
  • 0
Нурмагомедов и Хюз са в категория за реванша в Дубай

Нурмагомедов и Хюз са в категория за реванша в Дубай

  • 2 окт 2025 | 14:36
  • 821
  • 0
Два мача с българско участие днес на европейското в Острава

Два мача с българско участие днес на европейското в Острава

  • 2 окт 2025 | 13:12
  • 765
  • 0
Ангел Гочев: Нашият клуб получи 625 лева за бронзовия медал на Евелина Николова от Олимпиадата

Ангел Гочев: Нашият клуб получи 625 лева за бронзовия медал на Евелина Николова от Олимпиадата

  • 2 окт 2025 | 13:10
  • 3584
  • 0
България с четирима джудисти на Световното за младежи в Лима

България с четирима джудисти на Световното за младежи в Лима

  • 2 окт 2025 | 13:00
  • 343
  • 0
Богдан Шумаров е в категория за завръщането му в ONE FC

Богдан Шумаров е в категория за завръщането му в ONE FC

  • 2 окт 2025 | 11:24
  • 805
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 9424
  • 14
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12047
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16410
  • 19
Започнаха ранните мачове от втория кръг на Лига Европа, Фенербахче и Лил с бързи голове

Започнаха ранните мачове от втория кръг на Лига Европа, Фенербахче и Лил с бързи голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11470
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 238
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 8977
  • 12