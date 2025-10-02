Чилич ще срещне Джокович в Шанхай

Новак Джокович ще започне похода си към 101-ва титла в кариерата си с дуел срещу Марин Чилич. Сърбинът и хърватинът ще се срещнат във втория кръг на Мастърса в Шанхай, в петък около 12:30 часа българско време. Хърватският тенисист победи Николоз Басилашвили в първия кръг с резултат 6:3, 7:6 (5).

Така си осигури нова среща с Джокович, който като четвърти поставен почиваше на старта.

Това ще бъде 22-ра среща между сърбина и хърватина. В момента Джокович води с 19-2. За последно двамата тенисисти се срещнаха през 2022 г. на финала на турнира в Тел Авив, като Новак беше по-добър в два сета. Двете победи на Чилич дойдоха в Куинс през 2018 г. и на Мастърса в Париж през 2016 г.

Иначе, Джокович в кариерата си е изиграл 22 и повече мача с още шестима играчи. Най-голямото съперничество в историята има с Рафаел Надал. Сърбинът и испанецът са кръстосвали ракети 60 пъти, като Новак е спечелил 31 сблъсъка. С Роджър Федерер се е срещал 50 пъти – и води с 27-23. В списъка са още Анди Мъри (36 мача, резултат 25-11), Стан Вавринка (29, 23-6), Томаш Бердих (28, 25-3) и Жо-Вилфрид Цонга (23, 17-6).

Снимки: Imago