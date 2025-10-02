Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Чилич ще срещне Джокович в Шанхай

Чилич ще срещне Джокович в Шанхай

  • 2 окт 2025 | 12:32
  • 268
  • 0
Чилич ще срещне Джокович в Шанхай

Новак Джокович ще започне похода си към 101-ва титла в кариерата си с дуел срещу Марин Чилич. Сърбинът и хърватинът ще се срещнат във втория кръг на Мастърса в Шанхай, в петък около 12:30 часа българско време. Хърватският тенисист победи Николоз Басилашвили в първия кръг с резултат 6:3, 7:6 (5).

Така си осигури нова среща с Джокович, който като четвърти поставен почиваше на старта.

Това ще бъде 22-ра среща между сърбина и хърватина. В момента Джокович води с 19-2. За последно двамата тенисисти се срещнаха през 2022 г. на финала на турнира в Тел Авив, като Новак беше по-добър в два сета. Двете победи на Чилич дойдоха в Куинс през 2018 г. и на Мастърса в Париж през 2016 г.

Иначе, Джокович в кариерата си е изиграл 22 и повече мача с още шестима играчи. Най-голямото съперничество в историята има с Рафаел Надал. Сърбинът и испанецът са кръстосвали ракети 60 пъти, като Новак е спечелил 31 сблъсъка. С Роджър Федерер се е срещал 50 пъти – и води с 27-23. В списъка са още Анди Мъри (36 мача, резултат 25-11), Стан Вавринка (29, 23-6), Томаш Бердих (28, 25-3) и Жо-Вилфрид Цонга (23, 17-6).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Шиникова отпадна в Самсун

Шиникова отпадна в Самсун

  • 2 окт 2025 | 13:23
  • 562
  • 0
Йоана Константинова е на 1/4-финали на ITF турнира във Варна

Йоана Константинова е на 1/4-финали на ITF турнира във Варна

  • 2 окт 2025 | 12:26
  • 594
  • 0
Гришо е №1 по ефективност на мрежата в целия АТР Тур

Гришо е №1 по ефективност на мрежата в целия АТР Тур

  • 2 окт 2025 | 11:51
  • 2215
  • 0
Григор Димитров се завръща на любим турнир

Григор Димитров се завръща на любим турнир

  • 2 окт 2025 | 09:52
  • 7513
  • 3
Александър Василев е №1 за Финалите на ITF в Китай, Иван Иванов пропуска

Александър Василев е №1 за Финалите на ITF в Китай, Иван Иванов пропуска

  • 2 окт 2025 | 09:07
  • 6434
  • 1
Виктор Марков постигна трета поредна победа на турнир в САЩ

Виктор Марков постигна трета поредна победа на турнир в САЩ

  • 2 окт 2025 | 08:16
  • 659
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 9350
  • 14
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 11971
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16386
  • 19
Започнаха ранните мачове от втория кръг на Лига Европа, Фенербахче и Лил с бързи голове

Започнаха ранните мачове от втория кръг на Лига Европа, Фенербахче и Лил с бързи голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11463
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 227
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 8970
  • 12