Йоана Константинова е на 1/4-финали на ITF турнира във Варна

Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на международния турнир по тенис на клей за жени във Варна с награден фонд 15 хиляди долара.
18-годишната българка продължи напред без игра след отказване на съперничката й Петра Коникушич (Сърбия).
Така тя достигна до първия си четвъртфинал във веригата на Международната федерация ITF от края на септември миналата година, когато намери място в същата фаза на друго състезание от същия ранг във Варна.
Вчера българката елиминира с 6:4, 6:3 Лора Бохнер (Германия).
Константинова очаква победителката от двубоя между Алексия Пуяц (Румъния) и квалификантката Елизавета Труш (Украйна).
Участващата с "уайлд кард" Алекса Каратанчева отпадна във втория кръг след поражение от осмата в схемата Ева Бенеман (Германия) с 3:6, 0:6.
В надпреварата на двойки българския дует Валерия Гърневска и Ралица Александрова ще играят по-късно днес на полуфиналите срещу водачките в схемата Ева Бенемчан и Лаура Бьонер (Германия).