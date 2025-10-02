Йоана Константинова е на 1/4-финали на ITF турнира във Варна

Популярни
Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  • 2 окт 2025 | 12:26
Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на международния турнир по тенис на клей за жени във Варна с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка продължи напред без игра след отказване на съперничката й Петра Коникушич (Сърбия).

Така тя достигна до първия си четвъртфинал във веригата на Международната федерация ITF от края на септември миналата година, когато намери място в същата фаза на друго състезание от същия ранг във Варна.

Вчера българката елиминира с 6:4, 6:3 Лора Бохнер (Германия).

Константинова очаква победителката от двубоя между Алексия Пуяц (Румъния) и квалификантката Елизавета Труш (Украйна).

Участващата с "уайлд кард" Алекса Каратанчева отпадна във втория кръг след поражение от осмата в схемата Ева Бенеман (Германия) с 3:6, 0:6.

В надпреварата на двойки българския дует Валерия Гърневска и Ралица Александрова ще играят по-късно днес на полуфиналите срещу водачките в схемата Ева Бенемчан и Лаура Бьонер (Германия).

