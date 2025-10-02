Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Русе иска волейбол от световна класа! Кандидатира се за домакинство във VNL

Русе иска волейбол от световна класа! Кандидатира се за домакинство във VNL

  • 2 окт 2025 | 12:13
  • 581
  • 0

Русе ще се кандидатира за домакин на турнир от Лигата на нациите по волейбол за мъже, обявиха от крайдунавския град. Предложението бе направено на сесия на Общинския съвет от проф. Велизар Павлов и бе подкрепено от кмета Пенчо Милков.

Проф. Павлов сподели направено от него проучване, според което зала „Арена Русе“ е на второ място в страната по характеристики след зала „Арена 8888“ в София. Това дава шансове на Русе да се приеме волейбол на световно ниво.

Следващата година България ще бъде домакин на Европейското първенство по волейбол, което ще се проведе във Варна, а домакинството за волейболната Лига на нациите все още не е определено. За него са кандидатствали Бургас и Пловдив, а Русе може да направи същото. Проф.Велизар Павлов припомни, че волейболната Лига на нациите насърчава провеждането на мачове в различни градове и зали, за да популяризира спорта сред широката общественост.

Кметът Пенчо Милков заяви подкрепата си за идеята, като ще изпрати официално предложение до Българската федерация по волейбол, чийто президент е русенецът Любо Ганев. Според Милков обаче трябва да бъде гласувана подкрепа на Общинския съвет, тъй като приемането на такъв престижен турнир би изисквало значителен финансов ангажимент.

Припомняме, че Арена Русе вече бе домакин на волейболни форуми от най-високо ниво, като прие група от световното първенство през 2018 година, когато страната ни бе съдомакин с Италия, също и бе домакин на финалите на Златната европейска лига при жените през 2021 година, когато България спечели първото място и се класира за участие в Лигата на нациите.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Радостин Стойчев: Финалът надхвърли всички наши мечти

Радостин Стойчев: Финалът надхвърли всички наши мечти

  • 2 окт 2025 | 02:17
  • 11855
  • 22
Андрей Жеков: Момчетата бяха великолепни!

Андрей Жеков: Момчетата бяха великолепни!

  • 1 окт 2025 | 18:25
  • 1105
  • 0
Венислав Антов: Тук си ми е най-добре в залата на Левски!

Венислав Антов: Тук си ми е най-добре в залата на Левски!

  • 1 окт 2025 | 18:13
  • 1920
  • 0
Алекс Николов: Готино е да се върна в залата на Левски с медала

Алекс Николов: Готино е да се върна в залата на Левски с медала

  • 1 окт 2025 | 17:45
  • 7817
  • 2
Симеон Николов: Не мисля, че ще ми е трудно в Локомотив (Новосибирск)! Плаши ме само студът

Симеон Николов: Не мисля, че ще ми е трудно в Локомотив (Новосибирск)! Плаши ме само студът

  • 1 окт 2025 | 17:21
  • 19183
  • 12
Мони Николов: Моят дом е тук в Левски!

Мони Николов: Моят дом е тук в Левски!

  • 1 окт 2025 | 17:11
  • 6347
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4165
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6620
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8487
  • 12
Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6396
  • 1
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8737
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7046
  • 0