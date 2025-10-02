Русе иска волейбол от световна класа! Кандидатира се за домакинство във VNL

Русе ще се кандидатира за домакин на турнир от Лигата на нациите по волейбол за мъже, обявиха от крайдунавския град. Предложението бе направено на сесия на Общинския съвет от проф. Велизар Павлов и бе подкрепено от кмета Пенчо Милков.

Проф. Павлов сподели направено от него проучване, според което зала „Арена Русе“ е на второ място в страната по характеристики след зала „Арена 8888“ в София. Това дава шансове на Русе да се приеме волейбол на световно ниво.

Следващата година България ще бъде домакин на Европейското първенство по волейбол, което ще се проведе във Варна, а домакинството за волейболната Лига на нациите все още не е определено. За него са кандидатствали Бургас и Пловдив, а Русе може да направи същото. Проф.Велизар Павлов припомни, че волейболната Лига на нациите насърчава провеждането на мачове в различни градове и зали, за да популяризира спорта сред широката общественост.

Кметът Пенчо Милков заяви подкрепата си за идеята, като ще изпрати официално предложение до Българската федерация по волейбол, чийто президент е русенецът Любо Ганев. Според Милков обаче трябва да бъде гласувана подкрепа на Общинския съвет, тъй като приемането на такъв престижен турнир би изисквало значителен финансов ангажимент.

Припомняме, че Арена Русе вече бе домакин на волейболни форуми от най-високо ниво, като прие група от световното първенство през 2018 година, когато страната ни бе съдомакин с Италия, също и бе домакин на финалите на Златната европейска лига при жените през 2021 година, когато България спечели първото място и се класира за участие в Лигата на нациите.