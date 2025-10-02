Популярни
Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
Гришо е №1 по ефективност на мрежата в целия АТР Тур

  2 окт 2025
Григор Димитров е №1 в целия АТР тур по ефективност на мрежата през последната една година. Това става ясно от надникване в данните на TennisViz, които водещият анализатор на компанията Том Кори показа в интервю за Гил Грос.

От тях става ясно, че в рамките на последните 52 седмици Димитров е спечелил 73,2% от точките, при които е бил в близост до мрежата.

Само още 10 тенисисти в целия тур могат да се похвалят с над 70% ефективност при излизанията напред. Втори е Алекс де Минор със 72,6%, следван от Давид Гофен със 71,8%.

Другите отличници по този показател са Нуно Боржеш (71,5%), Яник Синер (71,4%), Стефанос Циципас (71%), Яспер де Йонг (71%), Карлос Алкарас (70,1%), Холгер Руне (70,1%), Маркос Гирон (70,1%) и Мартон Фучович (70%).

Както е известно, Григор не е играл от Уимбълдън насам заради получената контузия в злополучния мач срещу Яник Синер. Периодът извън тура обаче е към своя край. Димитров трябва да се завърне в игра на АТР 250 турнира в Стокхолм, който стартира на 13 октомври. Впоследствие той е заявил участие още на АТР 500 във Виена и на Мастърс 1000 в Париж.

