Операцията за отстраняване на тумор няма да спре Джесика Фокс по пътя към Лос Анджелис 2028

Австралийската състезателка по кану-каяк Джесика Фокс има намерение да защитава олимпийските си титли в Лос Анджелис 2028, въпреки че наскоро претърпя операция за премахване на тумор в бъбрека, съобщава агенция Ройтерс. Шампионката на едноместно кану и едноместен каяк пропусна Световното първенство в Пенрит, но ще опита да увеличи колекцията си от олимпийски медали, които до момента са шест.

"Разбира се, че голямата ми цел продължава да бъде Лос Анджелис", заяви Фокс след състезанията в Пенрит. На тях нейната сестра Ноеми спечели злато на каяк крос.

"Жалко, че не успях да се състезавам на Световното първенство, но това ми дава повече време да се възстановя по най-добрия начин. В момента се опитвам да си върна силите и да вляза отново във форма. Догодина има Световно първенство през юли, така че имам достатъчно време. Това ще бъде отправната точка към Олимпиадата", заяви Фокс за австралийските медии.

Родената във Франция Фокс, десеткратна световна шампионка в индивидуалните дисциплини, е възприемана като най-добрата състезателка по кану-каяк в историята. Тя заяви, че според програмата й физическите натоварвания ще започнат през зимата. Целта е да бъде подготвена за следващото Световно първенство по кану слалом, което ще бъде проведено на олимпийското трасе в Оклахома Сити.

"През следващата година ще се докоснем за първи път до Олимпиадата на трасето в Оклахома. Нямам търпение да го видя", добави тя.