Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Операцията за отстраняване на тумор няма да спре Джесика Фокс по пътя към Лос Анджелис 2028

Операцията за отстраняване на тумор няма да спре Джесика Фокс по пътя към Лос Анджелис 2028

  • 2 окт 2025 | 11:09
  • 354
  • 0
Операцията за отстраняване на тумор няма да спре Джесика Фокс по пътя към Лос Анджелис 2028

Австралийската състезателка по кану-каяк Джесика Фокс има намерение да защитава олимпийските си титли в Лос Анджелис 2028, въпреки че наскоро претърпя операция за премахване на тумор в бъбрека, съобщава агенция Ройтерс. Шампионката на едноместно кану и едноместен каяк пропусна Световното първенство в Пенрит, но ще опита да увеличи колекцията си от олимпийски медали, които до момента са шест.

"Разбира се, че голямата ми цел продължава да бъде Лос Анджелис", заяви Фокс след състезанията в Пенрит. На тях нейната сестра Ноеми спечели злато на каяк крос.

"Жалко, че не успях да се състезавам на Световното първенство, но това ми дава повече време да се възстановя по най-добрия начин. В момента се опитвам да си върна силите и да вляза отново във форма. Догодина има Световно първенство през юли, така че имам достатъчно време. Това ще бъде отправната точка към Олимпиадата", заяви Фокс за австралийските медии.

Родената във Франция Фокс, десеткратна световна шампионка в индивидуалните дисциплини, е възприемана като най-добрата състезателка по кану-каяк в историята. Тя заяви, че според програмата й физическите натоварвания ще започнат през зимата. Целта е да бъде подготвена за следващото Световно първенство по кану слалом, което ще бъде проведено на олимпийското трасе в Оклахома Сити.

"През следващата година ще се докоснем за първи път до Олимпиадата на трасето в Оклахома. Нямам търпение да го видя", добави тя.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Европейската федерация по гребане благодари на Пловдив

Европейската федерация по гребане благодари на Пловдив

  • 30 сеп 2025 | 16:11
  • 576
  • 0
Световна шампионка в кану-каяка става университетски преподавател

Световна шампионка в кану-каяка става университетски преподавател

  • 19 сеп 2025 | 09:05
  • 1788
  • 0
Кайл Чалмърс отказа внушителна сума пари, за да се присъедини към "Игрите за допингирани"

Кайл Чалмърс отказа внушителна сума пари, за да се присъедини към "Игрите за допингирани"

  • 18 сеп 2025 | 11:55
  • 1385
  • 1
Петима спортисти бяха отличени от Столична община

Петима спортисти бяха отличени от Столична община

  • 17 сеп 2025 | 13:26
  • 2218
  • 1
Успехи за българските гребци на “Мастърс” регатата в Баньолес

Успехи за българските гребци на “Мастърс” регатата в Баньолес

  • 16 сеп 2025 | 14:04
  • 3257
  • 0
Триумф за яхт клуб "Черноморец Бургас" в Несебър

Триумф за яхт клуб "Черноморец Бургас" в Несебър

  • 16 сеп 2025 | 10:27
  • 1251
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4148
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6606
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8451
  • 12
Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6359
  • 1
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8695
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7029
  • 0