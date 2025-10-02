Популярни
Шок! След четири поредни победи ръководството на ФК Ловеч се оттегли
Шок! След четири поредни победи ръководството на ФК Ловеч се оттегли

  • 2 окт 2025 | 10:36
  • 2234
  • 4
Снощ, преди тренировката на мъжкия отбор на ФК Ловеч изпълнителният директор на клуба Добрин Джабарски и кмета на Община Ловеч Страцимир Петков са провели среща с треньорите и футболистите. На нея е разяснена цялата ситуация и ръководството е обявило намеренията си да се оттегли от управлението на клуба. Добрин Джабарски, изпълнителен директор на ФК Ловеч, излезе с изявление към футболната общественост в Ловеч. Sportal.bg го публикува без редакторска намеса.

„Уважаеми привърженици на футбола в Ловеч, обръщам се към вас с огорчение и разочарование. Вече повече от година ФК Ловеч съществува без основен спонсор, без онази стабилна подкрепа, която дълго време осигуряваше един благодетел, издържал клуба до средата на 2024 г. През тези години отборът печелеше титли и отличия, ставаше шампион на България, а никой не се замисляше колко струва това и как се поддържа едно такова ниво. Така в обществото се създаде усещането, че ФК Ловеч е даденост – че отборът трябва да съществува „по право“, без хората да се интересуват как.

Днес, интересът е почти никакъв, но критиките и недоволството са огромни и често неоснователни, без да се признават положените усилия и реалните факти. За съжаление и в Общинския съвет, където са избраните от ловчанлии хора – личности с разпознаваемост и контакти – по-често се чуват заядливи въпроси, отколкото конкретни предложения. А именно от тях обществото очаква да търсят решения, да дават посока и да създават общност за бъдещето на футбола в града. В предходния сезон, когато отборът беше във Втора лига, въпреки липсата на стабилен спонсор, успяхме да подсигурим участие и средства за целия шампионат. Борихме се докрай и отпаднахме едва в последния кръг. Въпреки проведените многобройни разговори с фирми и организации, отборът остана без основен партньор, който да гарантира бъдещето му. Финансирането бе осигурявано единствено чрез дарения – както от малки, така и от по-големи фирми – но те бяха епизодични и не носеха сигурност. В този труден момент безценна беше подкрепата на Страцимир Петков – не като кмет, а като човек и личност, съпричастен към съдбата на ФК Ловеч.

Въпреки финансовата нестабилност и постоянната неизвестност, отборът води сериозна подготовка с изявени треньори, които изградиха стабилен колектив и оставиха трайна следа. Днес ФК Ловеч е във серия от четири поредни победи в Трета лига и заема трето място,както и възможност за атакуване отново на професионалната лига– доказателство, че футболистите се справят достойно и вървят нагоре. Но въпреки всичко, в обществото продължава да липсва онова чувство за общност, без което не може да има истински футболен живот. Моето решение да се оттегля е с ясната идея, че клубът има нужда от нов ръководител – човек, който „се е събличал по физическо“, който е минал през спортното училище на живота и може да се справи с предизвикателствата. Вярвам, че това може да е общински съветник с нужните контакти и позиции, за да осигури стабилно бъдеще на ФК Ловеч. Възможно е дори това да бъде обединение от най-активните критици във социалните мрежи– хора, които да застанат не само с коментари, а и с лицето, отговорността и възможностите си в управлението на клуба.

Аз не се срамувам от нищо. Напротив – горд съм, че положих усилия, справих се с редица трудности, подсигурявах финансиране и условия за съществуването на клуба. Изказвам искрена благодарност на всички, които вложиха труд, ентусиазъм и съпричастност, за да функционира ФК Ловеч“.

