Григор Димитров се завръща на любим турнир

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се завърне на турнира в Акапулко (Мексико) през 2026 година.

Надпреварата е от категория АТР 500 и ще се проведе от 23 до 28 февруари. Наградният фонд е 1 832 890 щатски долара, като шампионът ще си тръгне с чек за 314 455 долара, а отпадналите в първи кръг с 13 090.

Димитров попусна последните две издания на турнира, но преди това беше редовен участник. Най-големият му успех е титлата през 2014-та, спечелена след успех със 7:6(1), 2:6, 7:6(5) срещу Кевин Андерсън. През 2020-та Гришо стигна до полуфиналите, но там отстъпи пред Рафаел Надал с 3:6, 2:6.

Наскоро Григор се раздели с личния си треньор Джейми Делгадо, с който работи през последните три години. С британеца, който в миналото е бил в екипите на Жил Мюлер, Анди Мъри и Денис Шаповалов, Димитров спечели титла на турнира в Бризбън и прескочи границата от 450 победи в професионалния тенис.

Димитров стартира силно сезон 2025 и се класира за втора поредна година на полуфиналите на турнира в Маями, но най-силната му игра бе на "Уимбълдън". Българинът отстрани Йошихито Нишиока и Корентен Муте, а в третия кръг надигра и Себастиан Офнер за стотната си победа в Големия шлем. Той водеше и с два сета на Яник Синер в четвъртия кръг, преди да скъса гръден мускул при изпълнение на сервис.

Григор все още се възстановява от тази контузия, което се отрази и на класирането му в световната ранглиста, където в момента той заема 28-о място.

В Акапулко Григор Димитров ще бъде в сериозна компания. Сред заявилите участие са още Александър Зверев, Лоренцо Музети, Франсис Тиафо, Бен Шелтън, Каспър Рууд, Флавио Коболи и Алехандро Давидович Фокина.