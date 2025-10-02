Популярни
Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  3. Виктор Марков постигна трета поредна победа на турнир в САЩ

  • 2 окт 2025 | 08:16
Виктор Марков се класира за втория кръг на сингъл на турнир на твърди кортове в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният българин победи в първия кръг със 7:6(8), 6:1 Кийгън Райс (Канада). Двубоят продължи час и 58 минути.

Марков поведе с 5:3 в първия сет, като при този резултат пропусна сетбол при сервис на Райс. Канадецът успя да изравни за 5:5, а след това се стигна до тайбрек. В него Марков поведи с 6-3 точки, пропусна още четири сетбола, но от шестата си възможност затвори сета с 10-8. Българинът доминира тотално във втората част и я спечели с 6:1.

Това е трета поредна победа без загубен сет за Марков, който започна турнира от квалификациите. Във втория кръг Марков ще играе срещу №8 в схемата Шунсуке Мицуи Япония.

Българинът ще играе и в надпреварата на двойки.

