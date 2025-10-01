Фиго ще бъде на Барселона - ПСЖ и това дразни домакините

Завръщането на Луиш Фиго в Барселона тази вечер за двубоя от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен предизвиква вълнения. Португалецът, в качеството си на посланик на УЕФА, ще заеме място в ложата на „Естади Олимпик Луис Компанис“, което е първото му официално посещение на мач на стадион на каталунците от 2009 г. насам.

Присъствие, което неизбежно отваря стари рани сред привържениците на Барселона. Един от тези, които не се поколебаха да изразят мнението си, е Жоан Гаспар - президент на Барса по време на трансфера на Фиго в Реал Мадрид през лятото на 2000 г. – епизод, смятан за най-болезненото предателство в новата история на клуба.

Гаспар, който също ще бъде в ложата на „Монтжуик“ тази вечер, беше много ясен по темата в интервю за предаването „Què t'hi jugues“ преди мача с парижани: „Не съм аз този, който да забранява на някого да влиза в ложата на стадиона. Той е посланик на УЕФА и ако отиде на стадиона, не мога да направя нищо. Това, което мога да ви уверя, е, че няма да го поздравя“, отговори той категорично относно евентуална среща с португалеца.

Бившият ръководител на „блаугранас“ не скри недоволството си: „Няма да полагам никакви усилия, ложата е достатъчно голяма, за да водим отделен живот. Виждал съм го при някои случаи в Швейцария и Португалия. Обикновено, когато някой не е приятел на твоите приятели, той не е и твой приятел. Аз не съм никой, за да прощавам, и не искам да навлизам в това.“

Гаспар не си спести думите и беше още по-остър към фигурата на португалеца: „Като фен на Барса аз не забравям и никога няма да забравя. За мен той е персона нон грата. Според бившия президент отговорността за присъствието му на стадиона се носи от върховния орган на европейския футбол: „Всичко е много добре организирано от УЕФА, днес президентът ще дойде и той сигурно го е обмислил. Барса е над тези неща, но лично аз нямам никакъв интерес.“

Що се отнася до самия мач, Гаспар е категоричен: „Предполагам, че Фиго ще иска Барса да спечели, защото не знам какво го свързва с ПСЖ. Но това изобщо не ме интересува, за мен днес е важно само да победим, победим и победим.“

По-късно настоящият президент на “блаугранас” Жоан Лапорта заяви, че клубът ще покаже нужното уважение спрямо Луиш Фиго.