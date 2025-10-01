Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Българският патриарх Даниил благослови волейболните ни герои

Българският патриарх Даниил благослови волейболните ни герои

  • 1 окт 2025 | 15:03
  • 899
  • 1
Българският патриарх Даниил благослови волейболните ни герои

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил поздрави и благослови Националния отбор по волейбол за техния успех, като им пожела Бог да им дава сили, здраве и благодат винаги да носят успехи на своя отбор и на България.

Сребърните медалисти бяха посрещнати от патриарх Даниил в Синодалната палата, а заедно с тях бе техният треньор Джанлоренцо Бленджини, Министърът на младежта и спорта Иван Пешев, парламентарният секретар на младежта и спорта Николай Маринов, председателят на икономическата комисия в Парламента и първи вицепрезидент на БФВ Петър Кънев и г-н Валентин Заяков - член на комисията за младежта и спорта към Парламента.

"Тази голяма радост, с която ви посреща народът - това не е случайно. По-важното от всички успехи е да имате помежду си разбирателство, да имате братската обич и подкрепа един към други", каза Негово Светейшество патриарх Даниил на спортистите. Пред тях той изтъкна добродетелите, които всеки човек трябва да притежава, за да може и обществото ни да стане по-добро. „Ние се трудим, даваме всичко от себе си, но без Божията благодат какво щяхме да направим“, отбеляза още патриарх Даниил.

"Ние съществуваме и живеем в общение едини с други, а не самостоятелно, не егоистично, не индивидуалистично. Ние се развиваме в общество. Още веднъж най-сърдечни поздравления за огромния успех", каза Негово Светейшество и насърчи волейболистите да продължат да развиват талантите си и да носят още много успехи на България.

В края на приема патриарх Даниил подари на всички новото синодално издание на Библията, както и икона на св. цар Борис-Михаил, като ги насърчи винаги, когато имат време да се молят на Бога и светиите.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17724
  • 18
Героят Симоне Анцани, който избърса сълзите на Дамян Колев, се сбогува със “Скуадра адзура”

Героят Симоне Анцани, който избърса сълзите на Дамян Колев, се сбогува със “Скуадра адзура”

  • 1 окт 2025 | 12:47
  • 5252
  • 0
Любо Ганев: С Бленджини работим по 5-годишен план

Любо Ганев: С Бленджини работим по 5-годишен план

  • 1 окт 2025 | 12:01
  • 1347
  • 2
Депутатите аплодираха волейболните герои в Парламента

Депутатите аплодираха волейболните герои в Парламента

  • 1 окт 2025 | 11:56
  • 13225
  • 38
Дунав ще посрещне румънския елитен Щийнца в контрола в Русе

Дунав ще посрещне румънския елитен Щийнца в контрола в Русе

  • 1 окт 2025 | 11:55
  • 660
  • 0
България е жадна за спорт!

България е жадна за спорт!

  • 1 окт 2025 | 11:39
  • 3928
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444664
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1575
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17373
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17724
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15769
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3743
  • 0