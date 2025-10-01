Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Роби Уилямс тренирал с шефа на БУБА Баскетбол преди концерта си

Роби Уилямс тренирал с шефа на БУБА Баскетбол преди концерта си

  • 1 окт 2025 | 11:36
  • 1205
  • 0
Роби Уилямс тренирал с шефа на БУБА Баскетбол преди концерта си

БУБА Баскетбол има нов звезден фен. Световната поп-звезда Роби Уилямс облече екип на клуба и проведе тренировка с изпълнителния директор на клуба Мануел Марков.

Роби Уилямс проведе 30-минутна кондиционна тренировка в залата на националния стадион „Васил Левски“ под ръководството на Марков, който е и част от треньорския щаб на женския национален отбор на България. В заниманието се включиха всички музиканти от групата, които свириха на концерта.

Певецът получи екип на БУБА и даде автограф на баскетболна топка, преди да излезе на сцената на националния стадион за поредното си култово шоу.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Баскетболистите на Апоел заминаха за Черна гора за мач №2 от Евролигата

Баскетболистите на Апоел заминаха за Черна гора за мач №2 от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 14:04
  • 1423
  • 1
ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лейкърс

ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лейкърс

  • 1 окт 2025 | 12:31
  • 562
  • 0
Първият мач от Евролигата в България през обектива на Sportal.bg!

Първият мач от Евролигата в България през обектива на Sportal.bg!

  • 1 окт 2025 | 12:11
  • 6190
  • 0
България е жадна за спорт!

България е жадна за спорт!

  • 1 окт 2025 | 11:39
  • 3923
  • 1
Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор, ново име в полезрението на БФБаскетбол

Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор, ново име в полезрението на БФБаскетбол

  • 1 окт 2025 | 11:30
  • 10408
  • 19
Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

  • 1 окт 2025 | 20:48
  • 7951
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444560
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1333
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17207
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17627
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15676
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3677
  • 0