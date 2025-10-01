Роби Уилямс тренирал с шефа на БУБА Баскетбол преди концерта си

БУБА Баскетбол има нов звезден фен. Световната поп-звезда Роби Уилямс облече екип на клуба и проведе тренировка с изпълнителния директор на клуба Мануел Марков.

Роби Уилямс проведе 30-минутна кондиционна тренировка в залата на националния стадион „Васил Левски“ под ръководството на Марков, който е и част от треньорския щаб на женския национален отбор на България. В заниманието се включиха всички музиканти от групата, които свириха на концерта.

Певецът получи екип на БУБА и даде автограф на баскетболна топка, преди да излезе на сцената на националния стадион за поредното си култово шоу.