Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор, ново име в полезрението на БФБаскетбол

Росен Барчовски вече няма да води мъжкия национален отбор по баскетбол. Специалистът, чийто договор с БФБаскетбол приключи, бе освободен от поста на заседание на Централата.

За негов заместник е предложен старши треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов.

Барчовски пое "лъвовете" през септември 2019-та година. В този период той успя да класира България на ЕвроБаскет 2022 в Германия, Чехия, Италия и Грузия. Тимът обаче не успя да се класира за основните квалификации за Световното първенство през 2027 година в Катар, което се оказа ключово за неговото бъдеще.