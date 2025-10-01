Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор, ново име в полезрението на БФБаскетбол

Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор, ново име в полезрението на БФБаскетбол

  • 1 окт 2025 | 11:30
  • 10407
  • 19
Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор, ново име в полезрението на БФБаскетбол

Росен Барчовски вече няма да води мъжкия национален отбор по баскетбол. Специалистът, чийто договор с БФБаскетбол приключи, бе освободен от поста на заседание на Централата.

За негов заместник е предложен старши треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов.

Барчовски пое "лъвовете" през септември 2019-та година. В този период той успя да класира България на ЕвроБаскет 2022 в Германия, Чехия, Италия и Грузия. Тимът обаче не успя да се класира за основните квалификации за Световното първенство през 2027 година в Катар, което се оказа ключово за неговото бъдеще.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Баскетболистите на Апоел заминаха за Черна гора за мач №2 от Евролигата

Баскетболистите на Апоел заминаха за Черна гора за мач №2 от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 14:04
  • 1423
  • 1
ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лейкърс

ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лейкърс

  • 1 окт 2025 | 12:31
  • 562
  • 0
Първият мач от Евролигата в България през обектива на Sportal.bg!

Първият мач от Евролигата в България през обектива на Sportal.bg!

  • 1 окт 2025 | 12:11
  • 6186
  • 0
България е жадна за спорт!

България е жадна за спорт!

  • 1 окт 2025 | 11:39
  • 3923
  • 1
Роби Уилямс тренирал с шефа на БУБА Баскетбол преди концерта си

Роби Уилямс тренирал с шефа на БУБА Баскетбол преди концерта си

  • 1 окт 2025 | 11:36
  • 1205
  • 0
Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

  • 1 окт 2025 | 20:48
  • 7948
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444556
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1317
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17201
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17621
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15672
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3672
  • 0