Бивш световен шампион: Британският бокс е в криза

Антъни Крола, бивш световен шампион в лека категория и настоящ треньор, изрази загрижеността си за състоянието на бокса в Обединеното кралство.

Крола беше активен боксьор от 2006-а до 2019-а с актив от 35-7-3 (13 с нокаут). Тогава Великобритания имаше множество световни шампиони и рядко минаваше уикенд без значимо боксово шоу. Днес обаче ситуацията е различна.

Трябва да се вземат предвид няколко фактора, когато се анализират причините. Издигането на Крола до върха съвпадна с това на няколко негови сънародници и след такъв силен период е логично да е необходимо време, за да се появи следващото поколение таланти. Пандемията от 2020-2021 г. също остави своя отпечатък.

Според Крола обаче има и друга причина. Нарастващото влияние на Саудитска Арабия и Турки Алалших и желанието им да организират препълнени с топ мачове галавечери доведе до спад както в стандарта, така и в честотата на другите събития.

„[Със саудитските шоута] виждате пет страхотни битки, но това всъщност са пет битки, които биха могли да бъдат основни за пет различни галавечери“, каза Крола пред One On One.

„Сега се вижда, че боксьорите, които са с така наречените четирима големи промоутъри, нямат толкова много дати, така че не могат да осигурят участия на всичките си бойци. В резултат на това виждаме проспектите в малки зали – което е добре за тях, защото трябва да са активни – но това нямаше да се случи преди време, защото щяха да имат планирани дати.“

Подобни притеснения бяха изразени и в Америка. Достатъчно е да погледнем предстоящото шоу на 22 ноември в Рияд, Саудитска Арабия, като доказателство. Без съмнение, това е една от най-добрите галавечери в последно време и включва битките Дейвид Бенавидес срещу Антъни Ярд, Брайън Норман-младши срещу Девин Хейни, Абдула Мейсън срещу Сам Ноукс и Артур Бетербиев срещу Дион Никълсън. Всяка от тези битки би била атрактивна основна битка сама по себе си.

Може да изглежда дребнаво да се оплакваме от толкова примамливи шоута, но както посочва Крола, просто няма достатъчно елитни бойци, които да поддържат интереса всяка седмица, ако всички те се представят само в няколко събития.

„За мен британският бокс в момента е в сериозна криза“, каза Крола. „Сцената на малките зали беше напълно убита заради това, а броят на [големите] шоута в Обединеното кралство беше намален наполовина, може би дори повече. Преди имахме по няколко шоута всеки месец на [голяма] платформа. Притеснен съм.“