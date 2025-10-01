Популярни
Загуба за България на старта на Европейското по бокс за младежи

  • 1 окт 2025 | 10:40
  • 410
  • 0
Загуба за България на старта на Европейското по бокс за младежи

Първият български участник на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава (Чехия) Владимир Давидов допусна поражение на старта.

В категория до 65 килограма националът направи равностойна среща, но отстъпи с 1:4 съдийски гласа пред англичанина Джейкъб Нейсмит.

Още трима българи ще се качат на ринга днес на Европейското първенство.

Христеа Нинова (54 кг) ще се изправи срещу Естела Филарди (Италия), Милена Николова (57 кг) ще боксира с Ана Колотурска (Украйна), а Янко Илиев (55 кг) ще срещне Майкъл Райли (Ирландия).

