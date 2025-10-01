Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Нови 12 български победи на турнир до 14 г. от Тенис Европа в Пловдив

Нови 12 български победи на турнир до 14 г. от Тенис Европа в Пловдив

  • 1 окт 2025 | 10:30
  • 157
  • 0
Нови 12 български победи на турнир до 14 г. от Тенис Европа в Пловдив

Девет български юноши се класираха за осминафиналите, а три българки се класираха за четвъртфиналите на сингъл при девойките на турнира до 14 г. от трета категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при много добри усровия и организация на базата на ТК „Локомотив".

За осминафиналите при юношите се класираха Мартин Валеов, Бруно Дженев, Стелиян Даракев, Стефан Телкеджиев, Александър Борисов, Стоян Паяков, Борис Радков, Филип Ненчев и Самуил Пиронков.

За четвъртфиналите при девойките се класираха Нина Нокова, Зара Минева и Симона Попова.

Резултати:

Юноши, 1/16-финали:

№1 Мартин Валеов – Ясен Бошков 6:0, 6:0

№2 Бруно Дженев – Георги Димитров 6:0, 6:2

№3 Стелиян Даракев – Андрей Грозданов 6:3, 3:6, 6:2

№10 Стефан Телкеджиев – Несил Савран (Турция) 6:1, 6:2

№11 Александър Борисов – Александър Гендов 6:0, 6:3

№12 Стоян Паяков – Калоян Гайдаджиев 6:3, 6:4

Борис Радков – №14 Емил Алексиев 6:0, 6:3

Филип Ненчев – №16 Кирил Хинков 6:3, 6:0

Самуил Пиронков – №13 Ахмед Алтунас (Турция) 6:3, 6:4

Виктор Георгиев – №5 Другуш Теодореску (Румъния) 2:6, 4:6

Андрей Илев – №6 Бориц Хажнал (Унгария) 7:5, 1:6, 1:6

Борислав Гергинов – №9 Давид Голдис (Румъния) 2:6, 2:6

Владислав Димитриев – №4 Марк Мещеряков (Украйна) 0:6, 0:6

Кристиан Петков – №8 Данило Данилевски (Украйна) 1:6, 3:6

Христо Рашков – №15 Николас Удреа (Румъния) 2:6, 6:7

Иван Илиев – №7 Николас Танаса (Румъния) 0:6, 2:6

Девойки, 1/8- финали:

№1 Нина Нокова – Антония Евдочимова (Румъния) 6:2, 6:0

№2 Зара Минева – Пламена Кукенска 6:2, 6:1

№3 Симона Попова – Наташа Клешч (Полша) 7:5, 6:2

Карла Бързакова – Ана Чимпан (Румъния) 3:6, 2:6

Каталина Йовчева – №7 Ребека Йонина (Румъния) 0:6, 0:6

Лора Георгиева – №6 София Стойца (Румъния) 2:6, 2:6

