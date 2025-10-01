Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

Еуфорията е налице! Волейболните ни национали, които спечелиха сребърните медали от световното първенство, бяха посрещнати заслужено като герои на церемония в центъра на София!

Днес им предстоят още срещи на най-високо ниво, но... всяко чудо за три дни, е казал народът. И точно това успокоява бащата на двама от медалистите Александър и Симеон Николови - бившия капитан на националния тим Владимир Николов.

Той пропусна церемонията по посрещане, но е категоричен, че вече е време младите ни герои да се насочат към... тренировките.

Труд и упоритост

"Няма как да са подготвени за такова нещо. Аз съм вече много опитен, а на мен такова нещо не ми се е случвало. Няма как да ги подготвя като родител или волейболен деятел за такова нещо.

Хубавото е, че днес е третият ден от чудото и от утре те се връщат по клубовете си и да мислят за следващия сезон. Това, че един спортист е в стриктен график, е за цял живот. Спортният резултат е безспорен, прекрасно е, че тези млади мъже успяха да обединят нацията. Но, ако искат да стават по-добри, от утре трябва да започнат наново", категоричен е Николов.

Бюджет

Около огромния успех се повдигна темата и за финансиране на спорта у нас. На волейболистите бяха обещани премии, но президента на федерацията Любомир Ганев заяви, че бюджетът е недостатъчен.

"В спорта парите имат значение, но не са най-важното и не това е определящо. Нас италианците не ни биха на финала, замеряйки ни с евро, а с много силен начален удар. Трябва да се научим да изпълняваме по-силен начален удар и да посрещаме също толкова силен. Това е ключът към бъдещите успехи.

Работата, която свършиха децата, е много, но, ако искат да стъпят на върха, ги чака същото в следващите 8-10-15 години. Въпреки грандиозния резултат, в света има 5 отбора, които са по-добри от нас - Италия, Франция, Полша, Бразилия и Япония. Ще ги догоним, когато всички в националния отбор започнат да играят във водещи клубове в света целогодишно. Това е единствения начин. Да могат да са подготвени за следващия финал и емоционално", категоричен е Николов.

btvsport.bg