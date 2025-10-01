Седем българки се класираха за 1/4-финалите на двойки на турнир от ITF във Варна

Седем български тенисистки се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира за жени от ITF във Варна с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК"Суперспорт".

Ралица Александрова/Валерия Гърневска победиха с 6:2, 6:1 румънките Ана Мокану/Алексия Пуяк, а на четвъртфиналите ще играят срещу четвъртите в схемата Кристина Почтовик (Украйна)/Франциска Сиедат (Германия).

Алекса Каратанчева/Анджелина Костова спечелиха с 6:1, 6:4 срещу Юлия Букулей (Румъния)/Наталия Клис (Полша), а за място на полуфиналите ще играят срещу третите в схемата румънки Александра Ангел и Патрисия Гойна.

Йоана Константинова/Естела Иванова се наложиха с 6:4, 6:3 над Ема Харажда (Чехия)/Джулия Попа (Румъния), а на четвъртфиналите ще играят срещу вторите в схемата Сара Долс (Испания) и Анастасия Запринюк (Украйна).

Мелис Расим/ Анастасия Цветкович (Сърбия) победиха с 6:3, 2:6, 10-6 Джиневра Монтебруно (Италия)/Мави Остеррайхер (Австрия), а следващите им съпернички ще бъдат водачките в схемата Ева Бенеман/Лора Бохнер.

За съжаление три българки отпаднаха в първия кръг на сингъл. Виктория Велева отстъпи на Джиневра Монтебруно (Италия) с 5:7, 4:6, Рада Колева загуби от Анастасия Цветкович (Сърбия) с 0:6, 3:6, а Валерия Гърневска падна с 0:6, 2:6 от Патриция Гойна (Румъния).

Още пет българки ще започнат утре участието си в надпреварата на сингъл.

Поставената под №2 в схемата Лидия Енчева ще играе в първия кръг срещу Елизавета Труш (Украйна), Йоана Константинова започва срещу Лора Бохнер (Германия), а Мелис Расим ще стартира срещу петата в схемата Сара Файмонова (Чехия). Квалификантката Зиновия Ванева започва срещу четвъртата поставена Сара Долс (Испания), а участващата с „уайлд кард" Алекса Карататчева ще играе в първия кръг срещу Юлия Букулей (Румъния).