  • 1 окт 2025 | 08:59
Сърбия официално има нов селекционер

Баскетболната федерация на Сърбия официално съобщи, че е постигнато споразумение с Душан Алимпиевич, който, съгласно решението на Борда на директорите на централата, официално беше назначен за старши треньор на мъжкия национален отбор на страната.

Договорът на Алимпиевич е за период от три години, а той заменя на поста досегашният селекционер Светислав Пешич.

През този период 39-годишният специалист ще поеме всички отговорности, свързани с подготовката на националния тим за предстоящите квалификации за Световното първенство, както и за други международни състезания.

"Душан Алимпиевич е лидер на ново поколение млади сръбски треньори, които вече постигнаха отлични резултати и потвърдиха качествата си на европейската сцена. Въпреки факта, че е много млад треньор, Алимпиевич вече има завиден опит в състезания като Еврокъп и Евролигата, включително е печелил наградата за Треньор на годината в Еврокъп през 2022 година. Алимпиевич е признат за човек, който притежава експертизата, авторитета и всеотдайността, необходими за ръководене на националния отбор на най-високо ниво, като същевременно внася нова енергия, необходима за постигане на резултатите, които винаги се очакват от мъжкия държавен състав на Сърбия", информираха от местната баскетболна федерация.

