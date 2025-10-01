Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

Виляреал и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на груповата фаза на Шампионска лига. Срещата ще се проведе на стадион "Де ла Серамика" на 1 октомври от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде Ищван Ковач. Двата отбора се завръщат към европейските си битки след различни резултати в първия кръг, като мачът се очертава като важен за амбициите им в турнира.

Ювентус за поредна година заяви сериозни амбиции в турнира, но началото не бе твърде убедително. "Старата госпожа" с голям късмет се добра до зрелищно равенство 4:4 с Борусия (Дортмунд) у дома. Отборът на Игор Тудор показа характер, но това стигна само за една точка. А "бианконерите" трябва да трупат точков актив, ако искат да защитят амбициите си, още повече, че програмата им в турнира тепърва става все по-сложна, започвайки от днешното гостуване на Виляреал.

Испанският тим ще търси първите си точки в надпреварата. "Жълтата подводница" стартира със загуба от Тотнъм и днес ще опита да запише първи успех. Виляреал притежава достатъчно качествен състав, за да създаде проблеми на всеки, така че няма да е голяма изненада, ако стигне до успеха довечера.

Виляреал демонстрира отлична форма в последните си три мача в Ла Лига, записвайки три последователни победи - срещу Атлетик Билбао (1:0 на 27.09.2025), Севиля (2:1 като гост на 23.09.2025) и Осасуна (2:1 на 20.09.2025). Преди това обаче "жълтата подводница" претърпя две загуби - от Тотнъм (0:1 на 16.09.2025) в първия си мач от Шампионска лига и от Атлетико Мадрид (0:2 на 13.09.2025) в първенството.

Ювентус, от своя страна, е в серия от пет мача без загуба. След бурното начало обаче "бианконерите" започнаха да буксуват и записаха равенства с Аталанта (1:1 на 27.09.2025) и Верона (1:1 на 20.09.2025). В първия си мач от Шампионска лига "бианконерите" също направиха реми с Борусия Дортмунд (4:4 на 16.09.2025), а преди това победиха Интер (4:3 на 13.09.2025) и Дженоа (1:0 на 31.08.2025).

Виляреал и Ювентус имат две паметни срещи от осминафиналите на Шампионска лига през 2022 г. В първия мач на стадион "Де ла Серамика" двата отбора завършиха наравно 1:1, като Душан Влахович откри резултата още в първата минута за Ювентус, а Даниел Парехо изравни в 66-та минута. Реваншът на "Алианц Стейдиъм" донесе изненадваща и категорична победа за испанския тим с 3:0, с голове на Жерард Морено и Арно Данжума от дузпи, както и на Пау Торес в 85-та минута. С общ резултат 4:1, Виляреал елиминира италианския гранд и продължи напред в турнира.