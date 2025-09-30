На 81-годишна възраст почина бивш шампион от Четирите шанци

Популярни
  • 30 сеп 2025 | 16:34
На 81-годишна възраст почина бившият шампион от веригата Четирите шанци Хорст Квек. Това съобщиха Ски асоциацията на Тюрингия, позовавайки се на неговото семейство.

Квек си е отишъл от този свят още на 20 септември.

През 1970 година Квек, който се състезава за Германската демократична република, влиза в историята на ски скока, като триумфира в Четирите шанци, макар да не успява да спечели нито едно от четирите състезания. Той изпреварва само с 2,8 точки норвежеца Бьорн Виркола, който по това време е устремен към четвърти пореден "златен орел".

В кариерата си той поставя и рекорд на шанцата в Инсбрук със скок от 99 метра, като това постижение се задържа неподобрено пет години.

Серия от контузии, включително и такава на гръбначния стълб, обаче слагат край на състезателната му кариера в началото на 70-те години. След това той работи като треньор.

