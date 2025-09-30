Популярни
  • 30 сеп 2025 | 16:11
  • 441
  • 0
Европейската федерация по гребане благодари на Пловдив за организацията на Европейското първенство за мъже и жени, което се проведе през тази година на гребния канал в града под тепетата, съобщиха от Организационния комитет на шампионата.

Президентът на Европейската федерация Аннамари Фелпс изпрати благодарствено писмо, адресирано до кмета на Пловдив Костадин Димитров и до Организационния комитет с председател Иван Попов.

„Знаем, че тази година имаше сложности и предизвикателства поради различните подходи, например новата система за прогресия и новия формат на церемонията по награждаване. Град Пловдив и вашият организационен комитет се справи много професионално с промените, които бяха въведени за първи път на Европейското първенство по гребане през 2025 г. Оценяваме вашата гъвкавост и отлично сътрудничество, за да направят тези иновации успешни. Положителната обратна връзка, получена от спортисти и отбори, подчерта цялостния успех на събитието. Благодарим на кмета на Пловдив, на Организационния комитет, на доброволците и местните партньори, че посрещнахте Европейското първенство по гребане в Пловдив по толкова чудесен начин“, се казва в официалното писмо, изпратено от Аннамари Фелпс.

На първенството в Пловдив президентът на Европейската конфедерация по гребане за първи път обяви и новостите в този вид спорт, които са включени в Олимпийските игри през 2028 година.

Президентът на Организационния комитет на Европейското първенство в града под тепетата - Иван Попов, даде и икономическа оценка след провеждането на това състезание.

„По двукилометровото трасе на гребния канал в Пловдив се състезаваха 770 гребци от 33 страни на Стария континент. Заедно със своите треньори, технически експерти и публиката от съответните страни, която ги подкрепяше, в нашия град за 10 дни дойдоха между 2500 и 3000 чужденци. Те донесоха приходи на хотелиерите, на транспортните фирми, на ресторантьорите и на други фирми, които ги обслужваха. Имахме разговори с ръководителите на национални отбори, които се интересуваха от възможността да ползват нашия гребен канал за подготовка на елитни състезатели. Те оценяват най-бързите води в Европа и света, които гребната база осигурява, както и добрите условия в нашия град. Интерес за тренировки тук при нас проявяват и европейски гребци със специални потребности. В последна сметка добрите резултати от Европейското първенство по гребане ще бъдат и база, която ще надграждаме през 2026 година с две световни регати“, коментира Попов.

