LCR Хонда и Сомкиат Чантра очаквано се разделят в края на годината

Отборът на LCR Хонда и тайландецът Сомкиат Чантра напълно очаквано ще се разделят в края на сезона в MotoGP след само една изпълнена с контузии година.

В началото на кампанията Чантра стана първият тайландски пилот, който стартира в надпревара от кралския клас. В голяма част от времето обаче той беше в дъното на класирането, при това с изоставане от няколко десети спрямо пилотите пред него.

Somkiat Chantra made history in 2025 as the first Thai rider in MotoGP, scoring points in his rookie season. Despite injuries, he showed determination and growth. IDEMITSU Honda LCR thanks him for his dedication and wishes him success in WorldSBK 2026 with Honda HRC. pic.twitter.com/fKNHQde3qg — LCR Team (@lcr_team) September 30, 2025

Чантра взе първата си точка чак в Гран При на Нидерландия в края на юни, но няколко дни по-късно той се контузи по време на тренировка и пропусна следващите четири кръга преди да се завърне за Гран При на Каталуния. Последваха още две влизания в точките в Сан Марино и Япония, където той направи най-силния си уикенд от началото на годината на писта, на която тайландецът винаги се е представял доста силно.

И това обаче не успя да спаси неговото място в LCR Хонда и вместо това той ще премине в заводския състав на Хонда в Световния супербайк шампионат (WSBK), където ще си партнира с Джейк Диксън. Очаква се мястото на Чантра да бъде заето от бразилеца Диого Морейра, който в момента се бори за титлата в Moto2.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago