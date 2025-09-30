Популярни
LCR Хонда и Сомкиат Чантра очаквано се разделят в края на годината

  • 30 сеп 2025 | 13:29
  • 640
  • 0

Отборът на LCR Хонда и тайландецът Сомкиат Чантра напълно очаквано ще се разделят в края на сезона в MotoGP след само една изпълнена с контузии година.

В началото на кампанията Чантра стана първият тайландски пилот, който стартира в надпревара от кралския клас. В голяма част от времето обаче той беше в дъното на класирането, при това с изоставане от няколко десети спрямо пилотите пред него.

Чантра взе първата си точка чак в Гран При на Нидерландия в края на юни, но няколко дни по-късно той се контузи по време на тренировка и пропусна следващите четири кръга преди да се завърне за Гран При на Каталуния. Последваха още две влизания в точките в Сан Марино и Япония, където той направи най-силния си уикенд от началото на годината на писта, на която тайландецът винаги се е представял доста силно.

И това обаче не успя да спаси неговото място в LCR Хонда и вместо това той ще премине в заводския състав на Хонда в Световния супербайк шампионат (WSBK), където ще си партнира с Джейк Диксън. Очаква се мястото на Чантра да бъде заето от бразилеца Диого Морейра, който в момента се бори за титлата в Moto2.

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

