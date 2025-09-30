Популярни
  Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на волейболните национали

  • 30 сеп 2025 | 13:12
  • 1008
  • 0
Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Събитието ще се проведе на 1 октомври (сряда) от 11.00 часа на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.

Церемонията е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините, съобщиха от пресслужбата на държавни глава.

Националите се прибраха днес в София след постигнатия исторически успех на шампионата на планетата.

