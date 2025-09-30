Популярни
Душан Алимпиевич може да замени Светислав Пешич начело на Сърбия

  • 30 сеп 2025 | 13:10
  • 470
  • 0
Селекционерът на националния отбор по баскетбол на Сърбия Светислав Пешич (76) скоро може да бъде заменен от 39-годишния Душан Алимпиевич, съобщава местното издание sportissimo.republika.rs.

Очаква се решението ще бъде взето официално на заседанието на Управителния съвет на Сръбската баскетболна федерация, насрочено за днес.

До момента Алимпиевич е водил няколко отбора, включително Цървена звезда (Сърбия), ФМП (Сърбия), Автодор (Русия), Бешикташ (Турция) и Бурсаспор (Турция).

Той се отличи особено в Бурсаспор, където беше обявен за треньор на годината в Еврокъп през 2022 година, което е доказателство за неговите тактически способности и умение да мотивира играчите.

Наскоро Душан Алимпиевич коментира, че е чест да бъде споменаван сред вариантите за поста старши треньор, но по това време подчерта, че е концентриран върху ангажимента си в Турция и не планира да преминава в националния отбор.

Съставът на Сърбия, който бе сред големите фаворити, отпадна на осминафиналите на Евробаскет 2025, след като загуби от Финландия.

