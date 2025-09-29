Популярни
  Гимнастика
  2. Гимнастика
  Федерацията по художествена гимнастика избра новата треньорка на девойките

Федерацията по художествена гимнастика избра новата треньорка на девойките

  • 29 сеп 2025 | 22:57
  • 2372
  • 0
Федерацията по художествена гимнастика избра новата треньорка на девойките

Управителният съвет на Българска федерация художествена гимнастика назначи бившия наставник на ансамбъла за девойки Кристина Илиева за старши треньор на националния отбор девойки индивидуално.

"УС утвърждава предложението на актуалния главен треньор Бранимира Маркова и назначава на позицията старши треньор на девойки индивидуално Кристина Илиева за периода 2026-2027 година с точно определени от УС функции с организационен характер", се казва в изявление на централата.

Управителният съвет утвърди предложения от главния треньор Бранимира Маркова състав на национален отбор девойки индивидуално, след проведената през месец юни селекция и начина им на подготовка, както следва:

На централизирана подготовка: Антоанета Цанкова КХГ Авангард, 2011, Сияна Алекова КХГ София Спорт 2017, 2011, Виктория Лилкина КХГ Илиана, 2011, Деа Емилова КХГ Академик, 2011, Александра Петрова КХГ Илиана, 2012, Славея Донова КХГ Илиана, 2012, Анастасия Пономаренко КХГ Грация, 2012 и на децентрализирана подготовка: Радина Стоянова КХГ Левски, 2012, Карина Петрова КХГ Илиана, 2012, Пламена Петрова КХГ Левски, 2012, Светлизара Петкова КХГ Авангард, 2012, Ирена Недева КХГ Чар ДКС, 2012 и София Димова КХГ Локомотив, 2012.

