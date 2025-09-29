ФИФА отне три точки на ЮАР за използване на нередовен играч

Националният отбор по футбол на Репулбика Южна Африка е наказан с отнемане на три точки от актива в Световните квалификации по пътя към Мондиал 2026, тъй като е пуснал на терена нередовен футболист. Санкцията, наложена от Световната федерация по футбол (ФИФА), удря по надеждите на тима да стигнат до финалите по футбол догодина в САЩ, Канада и Мексико.

ФИФА обясни днес, че Дисциплинарната й комисия е признала Футболната асоциация на страната за виновна, че са пуснали на терена Тебохо Мокоена в мача с Лесото през месец март. Мокоена е бил наказан да пропусне два мача в Група С на квалификациите в Зона Африка, а всъщност е бил извън игра в един двубой.

Така на тази среща е присъден служебен резултат 3:0 в полза на Лесото, които прибавят три точки към актива си, а три се отнемат от Южна Африка.

Въпреки това, Южна Африка е на върха в класирането, но само с по-добра голова разлика от Бенин. Двата отбора са с по 14 точки на първите две места. Следват отборите на Нигерия и Руанда с по 11, Лесото вече има 9 точки, а на дъното е Зимбабве с 4. Първият отбор се класира директно за Световното първенство през 2026-а година, а заелият 2-ото място ще играе допълнителни квалификации.