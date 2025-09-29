Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. ФИФА отне три точки на ЮАР за използване на нередовен играч

ФИФА отне три точки на ЮАР за използване на нередовен играч

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 1483
  • 0
ФИФА отне три точки на ЮАР за използване на нередовен играч

Националният отбор по футбол на Репулбика Южна Африка е наказан с отнемане на три точки от актива в Световните квалификации по пътя към Мондиал 2026, тъй като е пуснал на терена нередовен футболист. Санкцията, наложена от Световната федерация по футбол (ФИФА), удря по надеждите на тима да стигнат до финалите по футбол догодина в САЩ, Канада и Мексико.

ФИФА обясни днес, че Дисциплинарната й комисия е признала Футболната асоциация на страната за виновна, че са пуснали на терена Тебохо Мокоена в мача с Лесото през месец март. Мокоена е бил наказан да пропусне два мача в Група С на квалификациите в Зона Африка, а всъщност е бил извън игра в един двубой.

Така на тази среща е присъден служебен резултат 3:0 в полза на Лесото, които прибавят три точки към актива си, а три се отнемат от Южна Африка.

Въпреки това, Южна Африка е на върха в класирането, но само с по-добра голова разлика от Бенин. Двата отбора са с по 14 точки на първите две места. Следват отборите на Нигерия и Руанда с по 11, Лесото вече има 9 точки, а на дъното е Зимбабве с 4. Първият отбор се класира директно за Световното първенство през 2026-а година, а заелият 2-ото място ще играе допълнителни квалификации.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 545
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 846
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 1026
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 581
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 729
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 912
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 18094
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26369
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20513
  • 24
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18986
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28402
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13328
  • 16